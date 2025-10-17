Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε εάν δεν βρίσκετε ραντεβού – Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

Δυσεύρετα είναι τα ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας, ειδικά στην Αττική. Μέχρι και τις 12 Απριλίου, σύμφωνα με την εικόνα που εμφανίζει η πλατφόρμα id.gov.gr, κανένα αστυνομικό τμήμα των τομέων της Αθήνας – κεντρικού, βόρειου, νότιου, ανατολικού ή δυτικού – δεν διαθέτει ανοιχτό ραντεβού.

Μάλιστα η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ αναφέρει πως οι πολίτες αναγκάζονται να ψάχνουν διέξοδο στα νησιά για το θέμα των νέων ταυτοτήτων, καθώς ολόκληρη η πρωτεύουσα μοιάζει «κλειδωμένη» ψηφιακά.

Υπενθυμίζεται πως το χρονικό όριο για την κατοχή της νέας ταυτότητας είναι ο Αύγουστος του 2026. Η παλιά ταυτότητα δεν θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου 2026, δηλαδή δεν θα μπορεί να την χρησιμοποιήσει κάποιος ως έγγραφο για να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΑΣ έδειξαν πως έως σήμερα έχουν εκδοθεί σχεδόν 2.600.000 νέες ταυτότητες.

Εξαίρεση πάντως στην μπλοκαρισμένη για ραντεβού Αττική φαίνεται να είναι ο Τομέας Νήσων Αττικής, όπου εντοπίζονται ελάχιστα διαθέσιμα ραντεβού. Στον Πόρο υπάρχουν λίγα slots, στις Σπέτσες και την Τροιζηνία περιορισμένα, ενώ η Αίγινα και τα Κύθηρα εμφανίζουν κι αυτά μηδενική διαθεσιμότητα.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι ο φόρτος της Αττικής έχει ξεπεράσει κάθε όριο και πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα, αντί να αποσυμφορήσει τις ουρές, απλώς τις μετέφερε στο Διαδίκτυο.

Η πλατφόρμα id.gov.gr

Η πλατφόρμα id.gov.gr βασίζεται σε slots – δηλαδή χρονικά διαστήματα, συγκεκριμένες ώρες εξυπηρέτησης που διαθέτουν οι αστυνομικές υπηρεσίες. Όταν ένα slot κρατηθεί, εξαφανίζεται από τη λίστα μέχρι να υπάρξει ακύρωση ή να προστεθεί νέο. Έτσι, η απουσία διαθέσιμων slots δεν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα, αλλά στο γεγονός ότι όλες οι θέσεις έχουν ήδη δεσμευτεί για εβδομάδες ή ακόμη και για μήνες μπροστά. Για να κλείσει κάποιος ραντεβού νωρίτερα, θα πρέπει να αποδείξει με στοιχεία ότι είναι εξαιρετικά επείγουσα για εκείνον η έκδοση της ταυτότητας.

Η αγανάκτηση των πολιτών

Η Αττική αποτελεί τη «μαύρη τρύπα» του συστήματος. Λόγω του τεράστιου όγκου πληθυσμού και της συγκέντρωσης αιτήσεων, οι υπηρεσίες έχουν κορεστεί πλήρως. Η αναμονή για ραντεβού μπορεί να φτάνει έως και τέσσερις μήνες σε ορισμένα τμήματα, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα η κατάσταση φαίνεται κάπως πιο ομαλή.

Παράλληλα, όπως έχει αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., οι πολίτες έσπευσαν μαζικά να ανανεώσουν τα δελτία τους πολύ πριν από την υποχρεωτική ημερομηνία, γεγονός που πολλαπλασίασε τη ζήτηση μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Η αγανάκτηση των πολιτών είναι διάχυτη. «Προσπαθώ κάθε πρωί, κάθε βράδυ να μπω στο id.gov.gr μήπως ανοίξει κάποιο ραντεβού. Δεν υπάρχει τίποτα, σε κανένα τμήμα της Αθήνας. Αν δεν πας σε νησί, δεν βγάζεις ταυτότητα», λέει ο Δ.Η., 42 ετών, κάτοικος Παγκρατίου.

Η Μ.Σ., 29 ετών, από το Περιστέρι, τονίζει: «Η ταυτότητά μου λήγει και η δουλειά μου απαιτεί να ταξιδεύω. Σκέφτομαι να πάω στον Πόρο μόνο και μόνο για να κάνω τη δουλειά μου – είναι ντροπή».

Αντίστοιχα, η Ε.Κ., 58 ετών, από τη Νέα Σμύρνη, περιγράφει: «Όταν μπήκα στην πλατφόρμα, υπήρχε διαθέσιμη ημερομηνία μόνο ύστερα από μήνες – και για περιοχές που δεν εξυπηρετούν. Και αυτό λέγεται πλατφόρμα επιλογής».

Το σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Ελληνική Αστυνομία αναγνωρίζει τις καθυστερήσεις και αποδίδει το πρόβλημα στον τεράστιο όγκο αιτήσεων. Σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ, έχουν ήδη παραταθεί τα ωράρια σε πολλές υπηρεσίες και σχεδιάζεται ενίσχυση του προσωπικού, ώστε να προστεθούν νέα ραντεβού. Ωστόσο, προς το παρόν, στην Αττική η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη.

Ακόμη και όταν το ραντεβού πραγματοποιηθεί, η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί περίπου επτά έως δέκα εργάσιμες ημέρες, όπως αναφέρουν επίσημες πηγές. Η απουσία διαθεσιμότητας δημιουργεί ένα ζήτημα ισότητας στην πρόσβαση των πολιτών σε βασικά διοικητικά έγγραφα. Όσοι κατοικούν στην περιφέρεια έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξυπηρετηθούν έγκαιρα, ενώ οι κάτοικοι της πρωτεύουσας αντιμετωπίζουν αναμονές που θυμίζουν άλλη εποχή.

Η κυβέρνηση, αν και έχει υποσχεθεί βελτιώσεις, δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμη επίσημα στατιστικά για τους χρόνους αναμονής ανά περιοχή – κάτι που θα επέτρεπε να αποτυπωθεί με διαφάνεια η πραγματική εικόνα. Προς το παρόν, η Αττική παραμένει εγκλωβισμένη σε μια ψηφιακή αναμονή χωρίς ημερομηνία λήξης. Οι πολίτες, χωρίς να φταίνε, καλούνται να αναζητήσουν ραντεβού μακριά από τον τόπο κατοικίας τους ή να περιμένουν μήνες για μια απλή διοικητική πράξη. Η νέα ταυτότητα, σύμβολο εκσυγχρονισμού, έχει μετατραπεί για τους Αθηναίους σε σύμβολο ταλαιπωρίας.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Μάλιστα ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1157 αναφέρει πως την 3η Αυγούστου 2026 οι ταυτότητες κρατών -μελών της ΕΕ που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν.

Ωστόσο οι πολίτες θα πρέπει να πληρώσουν ηλεκτρονικό παράβολο για την έκδοση της νέας ταυτότητας. Αναλυτικά, ηλεκτρονικό παράβολο:

ύψους 10 ευρώ θα πρέπει να πληρώσουν οι πολίτες για την έκδοση του δελτίου υπέρ του Δημοσίου. Πρόκειται για τον (Τύπο Παραβόλου: [4485] – “Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη”), το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του

υπέρ του Δημοσίου. Πρόκειται για τον (Τύπο Παραβόλου: [4485] – “Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη”), το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του ύψους 5 ευρώ, δηλαδή το μισό ποσό εάν κάποιος είναι πολύτεκνος. Η ιδιότητα αυτή θα πρέπει να προκύπτει από σχετικό αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων.

Παράλληλα επισημαίνεται πως , στην αίτηση έκδοσης επικολλάται το προβλεπόμενο ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας, ύψους 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [2043] – “Η αίτηση (καρτέλα) για την έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνος υπηκόου (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)”.