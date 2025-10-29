Χαρίτσης: «Απαιτείται πολιτική αλλαγή, σε προοδευτική κατεύθυνση»

«Οι πολίτες σήμερα, η κοινωνική πλειοψηφία, αντιμετωπίζουν μείζονα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, τα οποία για να ξεπεραστούν απαιτείται πολιτική αλλαγή, σε μία προοδευτική κατεύθυνση, με μία κυβέρνηση η οποία θα έχει ως γνώμονα ακριβώς τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης σε δηλώσεις του σήμερα το μεσημέρι στο δημαρχείο της Πάτρας. Είχε προηγηθεί συνάντηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς με τον δήμαρχο της πόλης, Κώστα Πελετίδη.

«Όλη αυτή η εικόνα, την οποία προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση, δηλαδή μία εικόνα εξωραϊσμού της πραγματικότητας, μία εικόνα τεχνητής και εικονικής πραγματικότητας, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Αναφερόμενος στην Αυτοδιοίκηση, σημείωσε ότι «βρισκόμαστε σε μία φάση, όπου αντίθετα με αυτά τα οποία προπαγανδίζει η κυβέρνηση, περί ανάπτυξης και περί ξεπεράσματος της κρίσης, η κοινωνική κρίση βαθαίνει, με αποτέλεσμα η Αυτοδιοίκηση να καλείται να παίξει ένα ρόλο που δεν της αναλογεί, με βάση τις δυνατότητες που έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια της».

Όπως συμπλήρωσε, «η κυβέρνηση έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για όσα συμβαίνουν και αυτό βεβαίως δεν είναι τυχαίο, διότι την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι πολλά ιδιωτικά συμφέροντα έρχονται να καλύψουν κενά που αφήνει το κράτος και τα οποία δεν μπορεί να καλύψει η Αυτοδιοίκηση».

«Όλα αυτά» επισήμανε, «είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών».

Μιλώντας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς είπε ότι «έχει πολλές παραγωγικές δυνατότητες, αλλά δυστυχώς αυτές οι δυνατότητες μένουν αναξιοποίητες» και πρόσθεσε: «Ενώ λοιπόν είχαμε στα χέρια μας τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο είναι το μεγάλο οικονομικό έγκλημα που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, αφήνει αυτή την ευκαιρία να πάει ανεκμετάλλευτη για την περιφέρεια της χώρας».

Επίσης, είπε ότι «αυτή τη στιγμή ο Έλληνας αγρότης απειλείται με αφανισμό, οδηγείται σε στάση πληρωμών και βεβαίως από την μία με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη με την ευλογία, οι αγρότες οδηγούνται στην εγκατάλειψη της παραγωγής τους».

Μιλώντας για την σημερινή του περιοδεία στην Πάτρα, και τις επαφές του με φορείς, ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι «βρίσκομαι σήμερα εδώ για να δούμε πώς μπορούμε και εμείς ως Νέα Αριστερά να παρέμβουμε πολιτικά και κοινοβουλευτικά, ώστε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, τα οποία είναι πάρα πολλά και κοινά σε όλη τη χώρα» και συνέχισε: «Από τη μία έχουμε κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όπου το βλέπουμε στο ζήτημα της εκπαίδευσης, στις δομές της δημόσιας υγείας, αλλά σε άλλες υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους, οι οποίες έχουν ουσιαστικά οδηγηθεί στην εξαφάνιση και αναφέρομαι για παράδειγμα στο ζήτημα που συζητήσαμε με εκπροσώπους του συλλόγου του ΚΕΘΕΑ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ