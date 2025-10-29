Αθήνα: Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ένας 14χρονος εξαφανίστηκε την Τρίτη 28 Οκτωβρίου από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Αθήνας, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού, που ενημερώθηκε σήμερα, προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς

ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 28/10/2025, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Αθήνας, ο Κέϊγουαν (ον.) Ντελπάκ (επ.), ηλικίας 14 ετών, ιρανικής

καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 29/10/2025 για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς

ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Κέϊγουαν (ον.) Ντελπάκ (επ.) έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε».