Έλενα Κρεμλίδου: Δικαιώθηκε για την υπόθεση revenge porn – «Δεν μου ζήτησε ποτέ συγγνώμη» δήλωσε με δάκρυα στα μάτια

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Έλενα Κρεμλίδου
Φωτογραφία: Instagram/elena_mariposa

Δικαιώθηκε η Έλενα Κρεμλίδου για την υπόθεση revenge porn. Η υπόθεση άνοιξε το 2018 και η ίδια, βρέθηκε σήμερα στο δικαστήριο για να ακούσει την απόφαση για τον κατηγορούμενο που διακινούσε τις γυμνές φωτογραφίες της στο διαδίκτυο.

Έλενα Κρεμλίδου: Δακρυσμένη στο δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn

Όπως έγινε γνωστό από την εκπομπή του ΑΝΤ1, “Αποκαλύψεις”, ο 36χρονος αστυνομικός, ο οποίος βρέθηκε από την Δίωξη πως ευθύνεται για τη διαρροή των φωτογραφιών καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή και καλείται να πληρώσει επίσης πέντε χιλιάδες ευρώ πρόστιμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος αναμένεται να ασκήσει έφεση κατά της  απόφασης του δικαστηρίου.

«Νιώθω δικαιωμένη. Ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποίησω. Θέλω να μιλήσω στα κορίτσια που ζουν αντίστοιχα περιστατικά, να το κυνηγήσουν. Πλέον μπορούμε να βρούμε ανθρώπους από ψεύτικα προφίλ. Χαίρομαι διπλά σήμερα. Είμαι ένα παράδειγμα ότι μπορείς να βρει δικαίωση. Από την πρώτη στιγμή είχα ανθρώπους κοντά μου. Δεν τον γνώριζα τον κατηγορούμενο. Δεν μου ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Δεν μπορώ να γνωρίζω πώς βρήκε αυτό το υλικό. Πλέον τα πάντα βρίσκονται. Από το 2018 και μετά που συνέβη σε εμένα. Η Δίωξη κάνει πολύ καλή δουλειά και βρίσκει τα πάντα» δήλωσε με δάκρυα στα μάτια η Έλενα Κρεμλίδου.

Έλενα Κρεμλίδου: Συνεχίζεται το θέμα με το revenge porn – Σφίγγεις το στομάχι και προχωράς

«Έγινε μία μήνυση κατά αγνώστων δραστών, δεν γνώριζε τον κατηγορούμενο. Καταδικάστηκε για 2 χρόνια φυλάκισης και 5 χιλιάδες ευρώ στο κράτος. Θα χρησιμοποιήσω μία έκφραση της εισαγγελέως. Η ιδιωτικότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα και αυτό το δικαίωμα ήρθε να υπερασπιστεί η Έλενα Κρεμλίδου» ανέφερε η δικηγόρος της.

