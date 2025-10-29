ΗΠΑ: Πίθηκοι που χρησιμοποιούνταν ως πειραματόζωα κυκλοφορούν ελεύθεροι – «Είναι επιθετικοί προς τους ανθρώπους»

Μια ομάδα πιθανολογούμενων άρρωστων εργαστηριακών πιθήκων δραπέτευσε, στις ΗΠΑ, έπειτα από τροχαίο ατύχημα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο στο Μισισιπή.  Το φορτηγό που μετέφερε τους πιθήκους ρέζους ενεπλάκη σε ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο 59 το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Facebook από το τμήμα του σερίφη της κομητείας Τζάσπερ.

Οι πίθηκοι, που προέρχονταν από το Πανεπιστήμιο Tulane στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα, είχαν μολυνθεί με διάφορους ιούς, συμπεριλαμβανομένης της ηπατίτιδας C και του Covid-19, σύμφωνα με το τμήμα, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να μεταδώσουν τις ασθένειες σε άνθρωπο. Αργότερα πάντως το πανεπιστήμιο ανέφερε ότι δεν ήταν μολυσμένα τα ζώα. 

Ωστόσο «Οι πίθηκοι ζυγίζουν περίπου 18 κιλά, είναι επιθετικοί προς τους ανθρώπους και απαιτούν [προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό] για να τους χειριστεί κανείς», ανέφερε η ανάρτηση του τμήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκπρόσωπος του Tulane μοιράστηκε μια διαφορετική δήλωση σχετικά με τους πιθήκους, σύμφωνα με το WTVA. «Τα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα θηλαστικά στο Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικής Έρευνας Tulane παρέχονται σε άλλους ερευνητικούς οργανισμούς για την προώθηση της επιστημονικής ανακάλυψης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Tulane, Andrew Yawn.

Τα εν λόγω πρωτεύοντα θηλαστικά ανήκουν σε άλλη οντότητα και δεν είναι μολυσματικά. Συνεργαζόμαστε ενεργά με τις τοπικές αρχές και θα στείλουμε μια ομάδα ειδικών στη φροντίδα ζώων για να βοηθήσουν, αν χρειαστεί».

Όλοι οι πίθηκοι εκτός από ένα, σύμφωνα με τοπικούς αστυνομικούς, «εξοντώθηκαν» αργότερα την Τρίτη ή συνελήφθησαν. «Συνεχίζουμε να ψάχνουμε για τον ένα πίθηκο που εξακολουθεί να είναι ελεύθερος», πρόσθεσε το τμήμα του σερίφη, σύμφωνα με τον Guardian.

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

