Βουλή: «Ναι» σε άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Όχι» για την Λιάνα Κανέλλη

Με ευρύτατη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ύστερα από μήνυση εναντίον της από την υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας Όλγας Δάλλα.

Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 238 βουλευτές, ενώ καταψήφισαν 46 βουλευτές. Σε άλλη υπόθεση, κατά της άρσης ασυλίας της Λιάνας Κανέλλη ψήφισαν 209 βουλευτές, υπέρ 25 και «παρών» δήλωσαν 50 βουλευτές. Τη βουλευτή του ΚΚΕ μήνυσε η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση.

Σημειώνεται ότι η ΝΔ κατά τη σχετική ψηφοφορία στην επιτροπή Δεοντολογίας είχε καταψηφίσει την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ωστόσο, στη σημερινή συζήτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε πως «αφού ζητάει η ίδια η κυρία Κωνσταντοπούλου να αρθεί η ασυλία της, τότε θα υπερψηφίσουμε».

«Μετά από μία επεισοδιακή συνεδρίαση της Ολομέλειας για αυτό το ζήτημα, τελικά η μεγάλη πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων ψήφισε υπέρ της άρσης της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τα υπόλοιπα θα τα κρίνουν τα δικαστήρια», έγραψε ο υπουργός Υγείας στο Χ.

Κωνσταντοπούλου: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, δεν είμαι από εκείνους που κρύβονται πίσω από προνόμια

Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανέφερε ότι: «πρέπει να καταργηθεί η ασυλία των βουλευτών. Θεσπίστηκε γιατί ήταν σωστή και πολιτικά επιβεβλημένη να μην καθίσταται το πολιτικό προσωπικό αντικείμενο πολιτικών διώξεων και να μην κωλύονται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Δυστυχώς η ασυλία σε όλη τη μεταπολίτευση δεν χρησιμοποιείται ως προστασία από πολιτικές διώξεις, αλλά για προστασία από αξιόποινες πράξεις».

«Τρανά παραδείγματα ο κ. Τασούλας που απόλαυσε ασυλίας ως δήμαρχος Κηφισιάς, και ο κ. Μητσοτάκης που απόλαυσε βουλευτική ασυλία για ποινικές διερευνήσεις που αφορούσαν τη θητεία του σε εταιρεία τραπεζική στις αρχές του 2000. Έχω σταθερά θέση εναντίον αυτής της διαδικασίας. Ζητώ πάντα την άρση της ασυλίας μου, δεν είμαι από εκείνους που κρύβονται πίσω από προνόμια.

Ξέρω ποιοι είναι αυτοί που αντιδρούν όταν μιλάω για τον Γρηγορόπουλο, είναι αυτοί που στήριξαν τον δολοφόνο του Γρηγορόπουλου. Είπε η σύζυγος του Κορκονέα, ότι ο μόνος που στήριξε τον άντρα της είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης… ήταν Χρυσαυγίτης Αστυνομικός».

Για την υπόθεση Δάλλα, επισήμανε πως: «Πρόκειται για ψευδή μήνυση από πρόσωπο που δεν έχει σχέση με το κίνημα μας… Πρόκειται για μια γυναίκα που υπήρξε υποψήφια στις εκλογές του 2023. Ούτε μέλος του Κινήματος, ούτε έχει συμμετάσχει σε διαδικασία του κινήματος, μόνο συκοφαντεί, εργαλειοποιούμενη από πολιτικούς αντιπάλους εμένα και την Πλεύση Ελευθερίας.

Δεν έχει υπάρξει κόμμα που να δέχεται τέτοια εκστρατεία λάσπης, με εργαλείο αυτήν την κυρία που εξασφάλισε και τους πόρους για να προχωρά σε αυτά…. Τρομακτική εκστρατεία λάσπης και αποτέλεσμα ήταν η Πλεύση να δεχτεί πλήγμα εκλογικό. Καταφέραμε οριακά να μπούμε στη Βουλή, την ώρα που όλοι έβριζαν την Πλεύση, ποιοι πέρασαν κάτω από τα ραντάρ και μπήκαν στη Βουλή; οι Σπαρτιάτες!

Αναφέρει ως ανοσιούργημα που έκανα ότι δεν τοποθέτησα πρώτη στο ψηφοδέλτιο, την κυρία που με μηνύει. Πόσο σωστά έκανα που δεν τοποθέτησα σε εκλόγιμη θέση την εν λόγω στις εκλογές του Ιουνίου 2023. Περιφέρεται και την περιφέρουν οι Γεωργιάδηδες. Δεν εξελέγη ποτέ! Δεν υπήρξε ένα κόμμα που δεν το έκανε!.. Το κάνουν όλοι. Το μόνο κόμμα που δέχτηκε αυτή τη σφοδρή προπαγάνδα με εργαλείο την μηνύτρια, είναι η Πλεύση Ελευθερίας. Ενέργεια στοχοποίησής μου που κάνει η συνήγορος του Κορκονέα, του Κασιδιάρη και του Φλώκου, η κ. Βάσω Πανταζή, μέλος της ΝΔ, αφετηρία των slapp μηνύσεων και αγωγών που είναι όλες κατασκευασμένες.

Απειλές, ύβρεις και οργανωμένη στοχοποίηση, η κ. Βάσω Πανταζή άρχισε να συλλέγει πελάτες και να οργανώνει εναντίον μου μηνύσεις και αγωγές, των οποίων κάνει χρήση η ΝΔ ως ζητήματα που δήθεν με φέρνουν σε θέση δυσχερή! Την καταθέτει η κ. Πανταζή για λογαριασμό της κυρίας Δάλλα, πάντα με την ευαρέσκεια της ΝΔ». ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Ξεκάθαρα δόλια μήνυση για ανύπαρκτο γεγονός – εγώ ζητώ την άρση της ασυλίας μου και δε συναινώ στο να γίνεται άλλοθι η δική μου άρση ασυλίας για μηνύσεις άλλων προσώπων (της κ. Κανέλλη) που με κατασυκοφάντησε με ψεύδη και δολιότητες. Ζητώ να ψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου, όπως και για τους άλλους ζητώ την άρση ασυλίας τους, την οποία καταψηφίζετε», κατέληξε η κ. Κωνσταντοπούλου .