Γεωργιάδης: Δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία η άποψη που εξέφρασε ο κ. Δρυμιώτης

Δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία η άποψη του Ανδρέα Δρυμιώτη ότι οι Αριστεροί δεν είναι Έλληνες, τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή, όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης του ζήτησε να πάρει θέση για το θέμα.

Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας ανέφερε στον κ. Γιαννούλη, ότι πάει πολύ να κουνάει το δάχτυλο για ζήτημα πολιτικού πολιτισμού, όταν εκπροσωπεί ένα κόμμα που το 2015 εξελέγη με το διχαστικό σύνθημα «ή εμείς ή αυτοί».

«Με καλέσατε με δηκτικό ύφος να απαντήσω αν εγώ εγκρίνω τις δηλώσεις του κ. Δρυμιώτη, οι οποίες, είπατε, είναι διχαστικές. Τα είπατε αυτά κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση για καλλιέργεια εμφυλιοπολεμικού κλίματος», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε παρέμβασή του στη συζήτηση που εξελίσσεται στη Βουλή, επί του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας.

«Ο κ. Δρυμιώτης δεν είναι κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας Έλληνας πολίτης, έχει όποια άποψη θέλει. Έτσι δουλεύει η Δημοκρατία. Αν με ρωτάτε αν εκφράζει τη ΝΔ η άποψη ότι οι Αριστεροί δεν είναι Έλληνες, όχι, δεν την εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η άποψη», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Απευθυνόμενος στον κ. Γιαννούλη, σημείωσε: «Όταν είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ενός κόμματος που η καμπάνια του ήταν “ή αυτοί ή εμείς” -έτσι κερδίσατε τις εκλογές το 2015, ήταν στην αφίσα σας αυτό το σύνθημα- και έρχεστε εδώ, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ενός κόμματος που πήρε τις εκλογές με ό,τι πιο διχαστικό, το να κουνάς το δάχτυλο, για ζήτημα πολιτικού πολιτισμού, στη μεγάλη αστική παράταξη, που στέριωσε την κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ελλάδα και την έβαλε στην Ευρώπη, πάει πολύ».

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε αθλιότητες όσα είπε ο κ. Δρυμιώτης και τον ίδιο τον κ. Δρυμιώτη «γραφική προσωπικότητα» που διατύπωσε την «απαράδεκτη» θέση ότι ένα κομμάτι των Ελλήνων πολιτών είναι μειωμένης εθνικής ή πατριωτικής συνείδησης. Κάλεσε δε τον παριστάμενο υπουργό Υγείας να απαντήσει αν υιοθετεί αυτή την άποψη.

16:25 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: «Ναι» σε άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Όχι» για την Λιάνα Κανέλλη

Με ευρύτατη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα άρσης της βουλευτικής ...
15:07 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου – Κανέλλη στη Βουλή: «Έκανε καριέρα επί Χούντας» – «Το ’67 ήμουν 13 ετών»

Ανέβηκαν οι τόνοι στη βουλή ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου κα την Λιάνα Κανέλλη, κατά τη διά...
15:04 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Γαργαλάκου: «Δεν χωράγανε τα ζώα στις εκτάσεις»

«Δεν χωράγανε τα ζώα στις εκτάσεις» ανέφερε στο πλαίσιο της κατάθεσής της στην Εξεταστική Επιτ...
14:14 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Γαλάζια» ομερτά για να προστατεύσουν τους δικούς τους, «Φραπέδες» και «Χασάπηδες»

«Δυστυχώς, δεν προκαλεί καμία έκπληξη η σημερινή άρνηση της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτρο...
