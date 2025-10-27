Αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη δήλωση Δρυμιώτη και την «Ομάδα Αλήθειας»

Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ανδρέα Δρυμιώτη με αφορμή τις απουσίες από την κηδεία του σπουδαίου τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου.

Από το ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν επίθεση στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για «κατήφορο της τοξικότητας, της πόλωσης και της διαίρεσης», ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν ότι «δεν χρειαζόμαστε Χρυσή Αυγή με γραβάτα και κουστούμι στα πάνελ της τηλεόρασης».

Σημειώνεται ότι ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ανέφερε: «οι άδειες καρέκλες στην κηδεία του Σαββόπουλου πρέπει να προβληματίσουν τον κάθε σκεπτόμενο Έλληνα. Δηλαδή, πλέον, το να είσαι Αριστερός έχει καταλήξει να είναι -εγώ θα πω- να μην είσαι Έλληνας».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αναφέρονται τα εξής:

«Να τους χαίρεστε, κύριε Μητσοτάκη. Το απόστημα του τοξικού διχασμού που εκτρέφει στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου η σιτιζόμενη με περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρήματος Ομάδα Ψεύδους, έσπασε στάζοντας το δηλητήριο του. Ως σύγχρονοι δωσίλογοι μοιράζουν πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης, αναπαράγοντας την αδιανόητη και ανιστόρητη δήλωση Δρυμιώτη ότι “το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας”».

Από το ΠΑΣΟΚ τονίζουν πως «αναμένουμε από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να τοποθετηθεί κατά πόσο υιοθετεί τον διχαστικό οχετό της “Ομάδας Αλήθειας”. Πατριώτες είμαστε όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι “προνόμιο” κάποιων ο πατριωτισμός» και καταλήγουν με την επισήμανση: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ας σταματήσει τον κατήφορο της τοξικότητας, της πόλωσης και της διαίρεσης, στον οποίο τρέχει με σπασμένα φρένα».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Σε σχόλιο του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνεται πως «παρατηρούμε πως ο κ. Δρυμιώτης απέκτησε, πέρα από την ιδιότητα του “πολιτικού αναλυτή” την ιδιότητα του διανομέα πιστοποιητικών ελληνοφροσύνης. Εντελώς συμπτωματικά, τα πιστοποιητικά αυτά είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά του μετεμφυλιακού κράτους και της χούντας».

«Είναι ντροπή να υπάρχουν στον δημόσιο διάλογο τέτοιες τοξικές και διχαστικές φωνές. Δεν χρειαζόμαστε Χρυσή Αυγή με γραβάτα και κουστούμι στα πάνελ της τηλεόρασης. Κάθε δημοκρατικό κόμμα οφείλει να καταδικάσει αυτές τις αντιαριστερές εμμονές, αυτό το παραλήρημα. Η ιστορία της χώρας μας το έχει δείξει πολλές φορές: κάθε φορά που άνθρωποι με τέτοιες απόψεις ήρθαν στην εξουσία ή έγιναν συνομιλητές της, ακολούθησε εθνική καταστροφή», τονίζουν από την Κουμουνδούρου.

Καταλήγοντας, στο σχόλιο επισημαίνεται: «Το γεγονός δε ότι πρώτη έσπευσε να αναπαράγει αυτές της αθλιότητες η “Ομάδα Αλήθειας”, δηλαδή ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ, γράφοντας μάλιστα “τα είπε όλα”, αποδεικνύει ότι αυτές οι απόψεις βρίσκονται στο σκληρό πυρήνα της ΝΔ, του σκληρού προπαγανδιστικού τους μηχανισμού. Και, βεβαίως, δείχνει ότι δεν διστάζουν να διχάζουν τους Έλληνες, ακόμα και την παραμονή της εθνικής επετείου».