Ιταλία: Με «αντιφασιστικό μουσακά» θα γιορτάσουν φέτος οι αντάρτες «Παρτιζάνοι» την 28η Οκτωβρίου

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία: Με «αντιφασιστικό μουσακά» θα γιορτάσουν φέτος οι αντάρτες «Παρτιζάνοι» την 28η Οκτωβρίου

Με ελληνικό δείπνο και «αντιφασιστικό μουσακά» θα γιορτάσουν οι Ιταλοί αντάρτες Παρτιζάνοι την φετινή 28η Οκτωβρίου. Η πρωτοβουλία ανήκει στο παράρτημα της Εθνικής Ένωσης Ιταλών Παρτιζάνων ANPI (οι οποίοι πολέμησαν το δικτατορικό καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνι) με έδρα το Φορλί της βόρειας Ιταλίας.

«Θα απαντήσουμε στην πορεία των νοσταλγών του Μουσολίνι που πραγματοποιήθηκε χθες στο χωριό του, Πρεντάπιο, με έναν αντιφασιστικό μουσακά. Η επιλογή της ημέρας δεν είναι τυχαία, πρόκειται για την επέτειο της καταραμένης επίθεσης του φασιστικού καθεστώτος, σε βάρος της Ελλάδας», δήλωσε ο Μίρο Γκόρι, πρόεδρος του παραρτήματος της Εθνικής Ένωσης Παρτιζάνων του Φορλί.

Στην πρωτοβουλία, όπως έγινε γνωστό, έχει κληθεί να συμμετάσχει και η Τούλα Μητσέα, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Σύμφωνα με την Anci, «πρόκειται, ουσιαστικά, για μια αντιφασιστική αδελφοποίηση».

Στις 28 Οκτωβρίου του 1944, χάρη στους παρτιζάνους και στους Συμμάχους, απελευθερώθηκε από τον φασισμό και το Πρεντάπιο, όπου φέτος θα οργανωθεί ο «αντιφασιστικός μουσακάς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Το «βραχιολάκι» μείωσε 65% το χρόνο αναμονής στα Επείγοντα

Ύπνος: Πρέπει να φοράμε τις κάλτσες μας για να κοιμηθούμε καλύτερα; Τι απαντούν οι ειδικοί του Κλίβελαντ

Τσιάρας: Ζήτησε την ενεργοποίηση όλων των ευρωπαϊκών μηχανισμών για στήριξη της κτηνοτροφίας

Παπαθανάσης: Στα σκαριά νέο πρόγραμμα ακινήτων με ενεργειακή αναβάθμιση και μεγαλύτερο ποσοστό ανακαίνισης – Τα κριτήρια πο...

Άνδρας πέρασε οκτώ μέρες μέσα στο απόλυτο σκοτάδι σε μια τρομακτική αποστολή προς το «κέντρο της Γης»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 άδεια ποτήρια στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:05 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ερντογάν: Η συμφωνία για τα Eurofighter «ανοίγει τον δρόμο για κοινά έργα στην Άμυνα» – Στάρμερ: «Είναι πραγματικά σημαντικό για το ΝΑΤΟ»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, υπέγραψαν συμφωνία συνε...
20:50 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Μελάνια Τραμπ: Εκφράζει ανησυχίες για την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου – «Δεν είναι δικό μου έργο»

Η Μελάνια Τραμπ φαίνεται να κρατά αποστάσεις από την εκτεταμένη ανακαίνιση της Ανατολικής Πτέρ...
20:31 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Πούτιν: Τερμάτισε τη συμφωνία πλουτωνίου με τις ΗΠΑ – Κλιμακώνεται η ένταση με τον Τραμπ

Η ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας φαίνεται να κλιμακώνεται, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ ...
19:26 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Αυτοκτόνησε 19χρονη μετά τα αρνητικά σχόλια για το νυφικό που φόρεσε – Η οικογένεια του συζύγου της το θεώρησε «αποκαλυπτικό»

Μια 19χρονη νύφη, στο Αζερμπαϊτζάν, έβαλε τέλος στη ζωή της λίγες ημέρες μετά τον γάμο της, εξ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς