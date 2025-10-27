Αττική: Συνελήφθη 26χρονος για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων – Στις 90.000 ευρώ η λεία της σπείρας

Χειροπέδες σε έναν 26χρονο, μέλος συμμορίας που εξαπάτησε 9 ηλικιωμένους αποσπώντας χρηματικά ποσά και κοσμήματα, στην Αττική, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Οι δράστες προσποιούνταν τους λογιστές, τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή τα φιλικά πρόσωπα των θυμάτων τους, για να τους εξαπατήσουν. Το παράνομο όφελος της συμμορίας ανέρχεται σε περίπου 90.000 ευρώ.

Το πιο κυνικό στοιχείο της δράσης των μελών της σπείρας είναι πως, αφού έπαιρναν τις τραπεζικές κάρτες των θυμάτων, δεν αρκούνταν μόνο στην ανάληψη χρηματικών ποσών, αλλά τις χρησιμοποιούσαν για να παίζουν τυχερά παιχνίδια.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων απατών σε βάρος πολιτών και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, ταυτοποιήθηκαν 3 άτομα ως μέλη της εγκληματικής ομάδας, τα οποία και αναζητούνταν, κατηγορούμενοι άπαντες για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 22/10 από περιπολούντες αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. στην περιοχή του Ζεφυρίου, 26χρονος, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί επιχειρησιακό αυτοκίνητο με παραποιημένα στοιχεία κυκλοφορίας, ενώ κατόπιν έρευνας στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γυαλιά ηλίου, τα οποία ο κατηγορούμενος φορούσε κατά την τέλεση των απατών.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με διακριτούς – εναλλασσόμενους ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό την τέλεση απατών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ο τρόπος δράσης

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας κινούμενα με επιχειρησιακό αυτοκίνητο, αρχικά εντόπιζαν κυρίως ηλικιωμένα άτομα και στη συνέχεια προσποιούμενοι είτε φιλικά πρόσωπα συγγενικών τους προσώπων, είτε τους λογιστές, με το πρόσχημα οφειλής προς την εφορία ή επιστροφής φόρου, έπειθαν τα θύματά τους να επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο μεταφέροντάς τα στις οικίες τους, όπου, με τη μέθοδο της απασχόλησης ,τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Ακόμα, πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα θύματά τους χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ρεύματος στην οικία τους, τους ζητούσαν να τοποθετήσουν κοσμήματα, εντός λεκάνης, στον εξωτερικό χώρο των οικιών.

Στη συνέχεια, μετέβαιναν με επιχειρησιακό όχημα στις οικίες των θυμάτων τους και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και τα χρηματικά ποσά.

Σε άλλες περιπτώσεις τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, έπειθαν τα θύματά τους να τους παραδώσουν τραπεζικές κάρτες με τη συνακόλουθη γνωστοποίηση του κωδικού ασφαλείας (PIN) και στη συνέχεια προέβαιναν σε αναλήψεις χρημάτων από τραπεζικά μηχανήματα (ΑΤΜ).

Ενδεικτικό της προκλητικής θρασύτητας της δράσης τους, αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου αφενός να πολλαπλασιάσουν το παράνομο περιουσιακό όφελος και αφετέρου να του προσδώσουν νομιμοφάνεια, έπαιζαν τυχερά παίγνια χρησιμοποιώντας τις εν λόγω τραπεζικές κάρτες.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου κατασχέθηκαν:

  • Μεγάλος αριθμός ρολογιών
  • Κοσμήματα
  • Ένα τσαντάκι ώμου που έφερε κατά τη διάπραξη των απατών

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις απάτης, διαπραχθείσες σε Ελληνικό, Γλυφάδα, Βούλα, Π. Φάληρο, Βάρκιζα, Πεντέλη, Νέα Φιλαδέλφεια και Ζεφύρι.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της συμμορίας ανέρχεται σε περίπου 90.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

