Αυτοκτόνησε 19χρονη μετά τα αρνητικά σχόλια για το νυφικό που φόρεσε – Η οικογένεια του συζύγου της το θεώρησε «αποκαλυπτικό»

Μια 19χρονη νύφη, στο Αζερμπαϊτζάν, έβαλε τέλος στη ζωή της λίγες ημέρες μετά τον γάμο της, εξαιτίας της έντονης κριτικής που δέχτηκε για το νυφικό της από την οικογένεια του συζύγου της.

Η Lyaman Mammadli κατηγορήθηκε ότι φαινόταν «γυμνή» την ημέρα του γάμου της, επειδή οι ώμοι της έμεναν ακάλυπτοι, αναφέρει η Daily Mail.

Ο πατέρας της, Murad Bayramov, δήλωσε ότι η κόρη του είχε καταρρακωθεί από τα σχόλια και λίγο αργότερα έδωσε τέλος στη ζωή της στον κήπο του οικογενειακού σπιτιού τους.

«Ο σύζυγος της κόρης μου και οι γονείς του προκάλεσαν καβγά στο σπίτι μου εξαιτίας του νυφικού της», είπε. «Η κόρη μου δεν μπόρεσε να το αντέξει και έβαλε τέλος στη ζωή της».

Παρά το γεγονός ότι η θρησκεία της Mammadli δεν έχει αναφερθεί, το Αζερμπαϊτζάν είναι χώρα με πλειονότητα Μουσουλμάνων. Ο πατέρας της διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πιθανή πίεση της κόρης του να παντρευτεί έναν μεγαλύτερο άνδρα, τον 33χρονο Elnur Mamedli.

«Μετά τον εορτασμό, ο Elnur ήρθε στο σπίτι μας με τους γονείς του και προκάλεσαν μεγάλο καβγά», δήλωσε ο πατέρας. «Είπαν: “Τι ντροπή. Πώς επιτρέψατε στην κόρη σας να φορέσει ένα τόσο ατιμωτικό, αποκαλυπτικό νυφικό;”».

«Απαντήσαμε ότι ήταν ένα φυσιολογικό νυφικό – από αυτά που φοράνε πολλές νύφες. Αλλά δεν ηρέμησαν και συνέχισαν τον καβγά», πρόσθεσε. «Η διαμάχη συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα».

Οι γονείς του γαμπρού κατηγόρησαν την κοπέλα ότι «ντροπίασε τον γιο και την οικογένειά τους». Ο πατέρας της αδικοχαμένης δήλωσε: «Η κόρη μου δεν μπόρεσε να το αντέξει. Στην απόγνωσή της και στην ψυχολογική της αναστάτωση, έδωσε τέλος στη ζωή της».

Ο σύζυγός της παρευρέθηκε στην κηδεία, αλλά ο πατέρας, σε κατάσταση έντονης θλίψης, είπε ότι «αρνήθηκε να τους αφήσει να μείνουν» και τους «έβγαλε έξω». Η αστυνομία ερευνά τώρα αν θα ανοίξει ποινική υπόθεση για τον «εκφοβισμό» που υπέστη η νύφη πριν από τον τραγικό της θάνατο.