Πρέβεζα: Η στιγμή που φορτηγά αδειάζουν απόβλητα από την καμένη μονάδα της Κέρκυρας δίπλα στον ποταμό Λούρο – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται στην Κέρκυρα η επιχείρηση αποκομιδής οργανικών υλικών που αποσυντίθενται αλλά και φερτών υλικών, που προέκυψαν από την φωτιά σε εργοστάσιο, το οποίο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από φωτιά, πριν από 12 μέρες. Όπως αποκαλύπτεται, απόβλητα από την επιχείρηση, μεταφέρθηκαν παράνομα στην Ήπειρο, όπου θάφτηκαν, προκαλώντας περιβαλλοντική ρύπανση.

Για την υπόθεση ανακοίνωση εξέδωσε την Τρίτη 28 Οκτωβρίου η Ελληνική αστυνομία, στην οποία αναφέρεται ότι συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 28, 46 και 64 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν δώδεκα ακόμη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 8 φορτηγά έφτασαν την περασμένη Παρασκευή στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας και ξεφόρτωσαν σε μονάδα αποτέφρωσης τα απόβλητα από την Κέρκυρα. Τα απόβλητα, αποτελούμενα από κρέατα, ψάρια, συσκευασμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, πλαστικά και άλλα υλικά, απορρίφθηκαν και ενταφιάστηκαν στο προαύλιο της εταιρείας, χωρίς καμία αδειοδότηση ή τήρηση περιβαλλοντικών κανόνων. Ο χώρος είναι δίπλα στον ποταμό Λούρο και υπολογίζεται ότι ενταφιάστηκαν παράνομα πάνω από 200 τόνοι ζωικών υπολειμμάτων. Ο ιδιωτικός χώρος είναι υπό συνεχή αστυνομική επιτήρηση και πλήρη αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 28χρονος, ενεργώντας με εντολή 40χρονου ιδιοκτήτη εταιρείας, παρέλαβε οκτώ φορτηγά με ζωικά απόβλητα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό χώρο μέσω γειτονικής επιχείρησης, με υπεύθυνο λειτουργίας τον 64χρονο και διαχειρίστρια την 57χρονη.

Σοκ προκαλούν τα πλάνα από τον παράνομο ενταφιασμό αποβλήτων

Αποκλειστικά πλάνα από την παράνομη μεταφορά των αποβλήτων στην Ήπειρο, εξασφάλισε η ΕΡΤ. Σε αυτά φαίνονται εκσκαφείς να ανοίγουν τις τάφρους, να θάβουν μέσα ψάρια, κοτόπουλα και χαλασμένα κρέατα, αντί να τα βάλουν μέσα στην μονάδα αδρανών, που βρίσκεται εκεί και να τα κάψουν.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης είναι αυτοί που αποκάλυψαν το περιβαλλοντικό «έγκλημα». Συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκε έπειτα από ενημέρωση του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος και καταγγελίες πολιτών, ότι υπάρχει μια πάρα πολύ άσχημη οσμή στην περιοχή. Όταν πήγαν στο σημείο, βρήκαν 200 τόνους υπολειμμάτων και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω έναν 64χρονο που βοήθησε τα φορτηγά να μπουν μέσα στον φυλασσόμενο χώρο, τον 28χρονο υπεύθυνο της εταιρείας, που στην αυλή της τελείται αυτό το συμβάν, καθώς και έναν 46χρονη χειριστή εκσκαφέα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ζηρού

Δήλωση Δήμου Ζηρού για το ζήτημα της μεταφοράς και ταφής αποβλήτων στη Γέφυρα Καλογήρου.

«Ο Δήμος Ζηρού ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά για τη μεταφορά και παράνομη απόθεση αποβλήτων από την κατεστραμμένη μονάδα της Κέρκυρας σε ιδιωτικό χώρο πλησίον της Γέφυρας Καλογήρου. Δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι:

Ο Δήμος Ζηρού δεν είχε καμία εμπλοκή ούτε γνώση στη λήψη ή εκτέλεση σχετικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η υπόθεση έχει εξιχνιαστεί, έχουν γίνει συλλήψεις και σχηματίστηκε δικογραφία για περιβαλλοντική ρύπανση.

Στον χώρο έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία οι υπηρεσίες της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος και της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιες για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στο νομικό σκέλος. Η έντονη δυσοσμία που ήδη καταγράφεται στην περιοχή δημιουργεί εύλογη και σοβαρή ανησυχία στους πολίτες. Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε ενέργειες απομάκρυνσης και ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Ο Δήμος Ζηρού απαιτεί απαντήσεις για το πού και από ποιους ελήφθη η απόφαση να μεταφερθούν τα απόβλητα στη Φιλιππιάδα και ποιοι την εκτέλεσαν, σε ελάχιστη απόσταση από τον ποταμό Λούρο, ένα υδάτινο οικοσύστημα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας. Δηλώνει παράλληλα ότι θα εξετάσει, σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους, κάθε δυνατότητα που του παρέχει ο νόμος για την προάσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων της τοπικής κοινωνίας. Η δημοτική αρχή δεν θα ανεχθεί πρακτικές ανομίας. Η διαφάνεια και η προστασία των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές».

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η ΕΛ.AΣ.:

«Εκπτώσεις σε ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων και σε παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας δεν γίνονται ανεκτές»

Με αφορμή την εκδήλωση πυρκαγιάς στην Κέρκυρα, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις επιχείρησης εμπορίας κατεψυγμένων κρεάτων και ψαριών και την καταστροφή των υποδομών αποθήκευσης των προϊόντων της επιχείρησης, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς όλους τους παραβάτες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Με συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, το αρμόδιο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, προέβη στις 22 Οκτωβρίου σε αυτοψία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Σύμφωνα με το πόρισμα της αυτοψίας, η επιχείρηση έχει την αποκλειστική ευθύνη, στη βάση των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 του ΠΔ 148/09, για την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον, αλλά και την διαχείριση των Ζωϊκών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ).

Μετά την έκθεση αυτοψίας, η επιχείρηση αναζήτησε ειδικό φορέα επεξεργασίας ΖΥΠ. Παρά το γεγονός ότι οι ποσότητες των ΖΥΠ ανέρχονταν κατ’ εκτίμηση σε 1.300 τόνους περίπου, η επιχείρηση επέλεξε να συνεργαστεί με εταιρεία που στις εγκαταστάσεις της δεν είχε -από την περιβαλλοντική της αδειοδότηση- τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτές τις ποσότητες. Έτσι ξεκίνησε η μεταφορά των αποβλήτων από την Κέρκυρα, προς τις εγκαταστάσεις μονάδας αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων και αποτέφρωσης στην Φιλιππιάδα. Όταν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισκέφθηκαν το πρωί της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου το χώρο, κατέγραψαν σημαντικές περιβαλλοντικές παραβάσεις, που καθιστούσαν απαγορευτική τη συνέχιση της διαδικασίας με το συγκεκριμένο φορέα διαχείρισης ΖΥΠ που είχε επιλέξει η επιχείρηση.

Την ίδια μέρα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε επιστολή στον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Διαχείρισης και Μεταποίησης Ζωικών Υποπροϊόντων, με την οποία του ζητά να προβεί σε άμεση αυτοψία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης της Κέρκυρας, ώστε να αποτυπωθούν οι ποσότητες των ΖΥΠ που έχουν απομείνει στο χώρο, καθώς και να προβεί σε εκτίμηση του κόστους για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Ο Σύνδεσμος απάντησε στο υπουργείο εγγράφως ότι η αυτοψία θα διενεργηθεί σήμερα 29 Οκτωβρίου 2025, όπως και έγινε.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίσει την άμεση και ορθή διαχείριση των αποβλήτων ΖΥΠ από την πυρκαγιά, αναθέτει την απομάκρυνση και διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος από το χώρο της εταιρείας που επλήγη από την πυρκαγιά στην Κέρκυρα, καθώς και από το χώρο της εταιρείας που μεταφέρθηκαν στη Φιλιππιάδα, σε ένωση εταιρειών που υποδεικνύει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Διαχείρισης και Μεταποίησης Ζωικών Υποπροϊόντων. Το κόστος αυτό θα επιβαρύνει την επιχείρηση από την οποία προέκυψαν τα απόβλητα.

Τα απόβλητα, εν προκειμένω τα ΖΥΠ, πρέπει να διαχειρίζονται με τον ορθό περιβαλλοντικά τρόπο, από αδειοδοτημένους φορείς. Εκπτώσεις σε ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων και σε παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας δεν γίνονται ανεκτές».