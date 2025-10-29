Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρός 82χρονος που δέχτηκε επίθεση από τον γιο του

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος το πρωί της Τετάρτης (29/10) στη Ροδόπη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι νωρίτερα είχε δεχτεί επίθεση με μπαστούνι από τον γιο του.

Το περιστατικό συνέβη στον Ίασμο, όταν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα xronos.gr, ο 51χρονος γιος επιτέθηκε στον 82χρονο πατέρα του. Το θύμα εντοπίστηκε νεκρό σήμερα το πρωί. Ο γιος συνελήφθη από το Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Καρδιακή ανακοπή έδειξε η νεκροψία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 51χρονος θύτης κατηγορείται για θανατηφόρο σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του πατέρα του. Δεν κατηγορείται για ανθρωποκτονία, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε, ως αιτία θανάτου ήταν η καρδιακή ανακοπή.

Ωστόσο, στο κεφάλι του θύματος υπήρχαν σοβαρά χτυπήματα από τον θύτη, ο οποίος μάλιστα φέρεται να χρησιμοποίησε ένα μπαστούνι υποβοήθησης κίνησης, το οποίο κατασχέθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Ο 51χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται πως αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Στην κωμόπολη του Ιάσμου από το πρωί επικρατεί μεγάλη αναστάτωση μετά το τραγικό περιστατικό.

