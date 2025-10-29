Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός εμφανιζόταν ως κεντρώος και μετριοπαθής αλλά εξελίσσεται στον μετρ της διχόνοιας και της τοξικότητας

«Ο πρωθυπουργός και οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί που τον στηρίζουν, προσπαθούν να παρουσιαστούν ως απουσιολόγοι», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, προσθέτει ότι «η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι ο πρωθυπουργός είναι ο μεγάλος απών». «Απών», σημειώνει, «από τα προβλήματα της κοινωνίας, που ζητούν οι λύσεις», «από τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», «από τη στήριξη του εισοδήματος εργαζομένων και συνταξιούχων», «από την προστασία της πρώτης κατοικίας».

«Πού είναι παρών; Είναι εκκωφαντικά παρών στα σκάνδαλα και στη διαφθορά», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς.

Υπογραμμίζει πως «τις τελευταίες μέρες είναι προφανές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να στήσει ένα σκηνικό πόλωσης μέσα από δηλώσεις εμφυλιοπολεμικού κλίματος και ‘ομάδες αλήθειας’ οι οποίες διασπείρουν το διχασμό».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει, επίσης, ότι «ο πρωθυπουργός από ένας πολιτικός που εμφανιζόταν ως κεντρώος και μετριοπαθής, εξελίσσεται στον μετρ της διχόνοιας και της τοξικότητας».

