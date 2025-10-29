Φάρμα: Ένα αναπάντεχο περιστατικό ανατρέπει όλα τα δεδομένα, απόψε στις 21:00 στο Star

Στο προηγούμενο επεισόδιο της “Φάρμας“, ο Λευτέρης Δασκαλάκης και η Βαλεντίνα Σπέντζα, παρότι έφτασαν μία ανάσα πριν την ασυλία, τελικά είναι το πρώτο ζευγάρι μονομάχων για αυτή την εβδομάδα.

Μετά από τρεις δοκιμασίες, τα ζευγάρια που δεν κατάφεραν να κερδίσουν καμία ασυλία είναι ο Κωνσταντίνος Φουντουλάκης με την Έλενα Καλαμιώτη και ο Ανδρέας Γαλάτης με την Κωνσταντίνα Φυλακτάκη.

Απόψε, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στο Συμβούλιο του Αχυρώνα, η ένταση, που υποβόσκει όλη την εβδομάδα, κορυφώνεται. Οι πρώην γαλάζιοι αναλύουν τα θέματα που έχουν με τη συμπεριφορά του Δημήτρη Ζήκου και το γεγονός ότι άλλοι δουλεύουν και άλλοι κάθονται.

Όλοι τάσσονται κατά του Δημήτρη, εκτός από τη Στέλλα Παλούκη, η οποία δίνει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Η πράσινη ομάδα φαίνεται να πιστεύει ότι ο Βάγγος Μανουηλίδης υποκινεί καταστάσεις και θέλει να «εξολοθρεύσει» τα μέλη της.

Όλοι περιμένουν να ακούσουν ποιο θα είναι το δεύτερο ζευγάρι που θα μονομαχήσει στον Αχυρώνα, απέναντι στον Λευτέρη και στη Βαλεντίνα. Πήραν από κοινού την απόφαση; Υπήρξε κάτι ή κάποιος που τους επηρέασε;

Η Μονομαχία Αποχώρησης ξεκινά και τα δύο ζευγάρια θα παλέψουν μαζί, αλλά και ατομικά για την παραμονή τους στη Φάρμα. Ένα αναπάντεχο περιστατικό ανατρέπει όλα τα δεδομένα.

Ποιοι θα καταφέρουν να υπερισχύσουν και να συνεχίσουν την πορεία τους προς το έπαθλο των 50.000€;