Πάτρα: Ελεύθεροι οι 2 από τους 3 ανήλικους για το οπαδικό επεισόδιο – Την Παρασκευή απολογείται ο 17χρονος

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δυο από τους τρεις ανήλικους, που κατηγορούνται για οπαδική βία, έπειτα από απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα Πατρών.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για δύο 17χρονους και έναν 14χρονο. Ο ένας 17χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει και την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας ζήτησε και έλαβε προθεσμία, για να απολογηθεί την Παρασκευή, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι νεαροί υποστήριξαν ότι ο τσακωμός τους δεν είχε χαρακτήρα οπαδικής βίας, καθώς το αίτιο δεν είχε να κάνει με ομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Ζαρουχλέικα. Οι τρεις νεαροί συναντήθηκαν σε δρόμο της περιοχής και τα αίματα άναψαν. Πάνω στον τσακωμό, ο ένας 17χρονος φέρεται να έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο, με το οποίο τραυμάτισε τον συνομήλικο του στο λαιμό, ευτυχώς ελαφρά.