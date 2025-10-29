Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι 3 ανήλικοι για το αιματηρό οπαδικό επεισόδιο – Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο ένας 17χρονος

Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι 3 ανήλικοι για το αιματηρό οπαδικό επεισόδιο – Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο ένας 17χρονος

Ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις ανήλικοι, ηλικίας 17, 17 και 14 ετών, που κατηγορούνται για την αιματηρή συμπλοκή, λόγω οπαδικών διαφορών, στην Πάτρα.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της παράβασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού, της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες συνεπλάκησαν αρχικά σε περιοχή της Πάτρας, ενώ στη συνέχεια ο ένας 17χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον άλλο 17χρονο και αποπειράθηκε να τον τραυματίσει θανάσιμα, προκαλώντας του τραύματα στο λαιμό.

Μετά τη συμπλοκή ο τραυματίας μεταφέρθηκε από φιλικό του πρόσωπο σε μονάδα ΤΟΜΥ της Πάτρας και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρίθηκε αναγκαία, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, η διακομιδή του σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία.

Έπειτα από έρευνες, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών συνέλαβαν και τους τρεις ανήλικους, ενώ στο σπίτι του 17χρονου, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βρέθηκε ένα μαχαίρι, συνολικού μήκους 19 εκατοστών.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανηλίκων, που κατηγορούνται για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

