Νέο οπαδικό επεισόδιο στην Πάτρα – Ανήλικος μαχαίρωσε και τραυμάτισε 17χρονο

Νέο οπαδικό επεισόδιο με πρωταγωνιστές δύο ανήλικους συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (27/10), στην Πάτρα.

Ένας 17χρονος τραυματίστηκε όταν δέχτηκε χτύπημα με μαχαίρι από συνομήλικό του, στα Ζαρουχλέικα περίπου στις 23:30.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 17χρονος είδε το έμβλημα αντίπαλης ομάδας, πλησίασε τον συνομήλικό του και άρχισε να του επιτίθεται, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καβγάς, στη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκε ο ένας εκ των δύο ανηλίκων.

Ο τραυματίας 17χρονος διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 17χρονου φερόμενου ως δράστη της επίθεσης, όπως και του πατέρα του για παραμέληση εποπτείας. Ο 17χρονος κατηγορείται για πρόκληση σκοπούμενης σωματικής βλάβης, και παράβαση του νόμου περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια στο γήπεδο του Σαραβαλίου

Υπενθυμίζεται ότι σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν και το βράδυ της Κυριακής (26/10) στην Πάτρα, στο γήπεδο του Σαραβαλίου στην Πάτρα. Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν να τραυματιστούν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρεται ότι συνελήφθησαν, στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2025, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οκτώ άνδρες εκ των οποίων ο ένας 16χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της παράβασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της συμπλοκής και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα, προχθές το απόγευμα στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, ομάδα είκοσι ατόμων επιτέθηκε στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, με αποτέλεσμα την συμπλοκή τους και τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ανδρών, οι οποίοι διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε Νοσοκομείο της Πάτρας, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών ενεργώντας επιστάμενες αναζητήσεις και έρευνες ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία των οκτώ – μέχρι στιγμής – εμπλεκόμενων στη συμπλοκή και τους συνέλαβαν.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.