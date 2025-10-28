Στην Εθνική Ελλάδας Κ19 ο Ράγιαν Ογεμπάντε – Ποιος είναι ο 18χρονος αριστεροπόδαρος αμυντικός της Γουέστ Χαμ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ράγιαν Ογεμπάντε
πηγή: whufc.com

Το διεθνές scouting της ΕΠΟ μέσω του οποίου ανακαλύφθηκαν παίκτες όπως ο αείμνηστος Τζορτζ Μπάλντοκ και ο Νόα Άλεν συνεχίζεται και εξελίσσεται.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι άνθρωποι της ομοσπονδίας εντόπισαν στη Γουέστ Χαμ τον 18χρονο Ράγιαν Ογεμπάντε, ο οποίος πληροί τις προδιαγραφές και θα κληθεί άμεσα στην εθνική Νέων για να συμμετάσχει στους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ποιος είναι ο 18χρονος Ράγιαν Ογεμπάντε

Γεννημένος στις 30 Απριλίου του 2007 από Ελληνίδα μητέρα και Νιγηριανό πατέρα, μιλάει άψογα ελληνικά και ανήκει στα «Σφυριά» από τα 14. Ως ποδοσφαιρικό βιογραφικό, ο νεαρός μοιάζει εξαιρετική περίπτωση. Είναι αριστεροπόδαρος αμυντικός που μπορεί να παίξει με την ίδια άνεση ως στόπερ και ως φουλ μπακ. Έχει αγωνιστεί στην εθνική Αγγλίας Κ15, ενώ ήταν αρχηγός της Κ18 της Γουέστ Χαμ που πέρσι κατέκτησε το κύπελλο της αντίστοιχης ηλικιακής κατηγορίας (Premier League Cup) στην Αγγλία. Εφέτος προβιβάστηκε στην Κ21 η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Premier League 2, δηλαδή εναντίον όλων των αντίστοιχων τμημάτων των συλλόγων της Premiership. Παρότι είναι από τους μικρότερους της ομάδας, έχει ήδη πάρει πέντε συμμετοχές στις πρώτες 7 αγωνιστικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες του οι συμμετοχές στην τρέχουσα σεζόν είναι ως αριστερός μπακ, κάτι που πιθανότατα σημαίνει ότι για αυτή τη θέση προορίζεται και στην εθνική Νέων.

Η Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη της Α΄ φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026 στα μέσα Νοεμβρίου σε όμιλο στην Τουρκία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία, το Λιχτενστάιν και την εκπρόσωπο της διοργανώτριας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Μόνο δύο επισκέψεις στο γυμναστήριο την εβδομάδα αρκούν, σύμφωνα με νέα έρευνα – Πώς να τις αξιοποιήσετε στο έπακρο;

Ταμείο Ανάκαμψης: Το σχέδιο για την επόμενη ημέρα

Τι είπε ο Τσιάρας στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας – Η νέα ΚΑΠ και η «πράσινη αρχιτεκτονική»

Τι να κάνετε αν το Windows PC σας «κρασάρει» – 6 λύσεις που μπορείτε πάντα να εμπιστευτείτε

«Κανένα διαστημικό σκάφος δεν θα επιβιώσει»: Ο ESA προσομοίωσε καταστροφική ηλιακή καταιγίδα για να προειδοποιήσει για τους...
περισσότερα
17:42 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Μπάμπης Κωστούλας: Δύο εντυπωσιακά ρεκόρ με το πρώτο του γκολ στην Premier League

Ο Μπάμπης Κωστούλας κατάφερε να μπει-και μάλιστα για δύο λόγους- στα βιβλία των ρεκόρ με το πρ...
17:30 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στην Τουρκία: Εκατοντάδες διαιτητές κατηγορούνται για παράνομο στοιχηματισμό σε αγώνες

Εκατοντάδες διαιτητές ποδοσφαίρου στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σε εθνικό επίπεδ...
12:44 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Πέθανε ο Λάμπης Νικολάου, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Πέθανε ο Λάμπης Νικολάου, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της Διεθ...
01:30 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο – σοκ: Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης δύο μηχανών στο Moto GP της Μαλαισίας – Προσοχή σκληρές εικόνες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης μεταξύ ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς