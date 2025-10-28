Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την πλατεία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την πλατεία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 50′ για παράδειγμα. Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής.

Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις την πλατεία στην φωτογραφία; Αν είσαι κάτοικος Αθηνών σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την πλατεία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

  • Ομονοίας
  • Συντάγματος
  • Κλαυθμώνος

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία που έχει τραβηχτεί την 1η Φεβρουαρίου 1936 βλέπετε την πλατεία Ομονοίας και την πομπή με την σορό του  στρατηγού Γεώργιου Κονδύλη που οδεύει στην Μητρόπολη για την τέλεση εξόδιου ακολουθίας.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Είναι από τις πιο γνωστές

Το 1832, η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος ανέθεσε στους αρχιτέκτονες Έντουαρτ Σάουμπερτ και Σταμάτη Κλεάνθη την χωροταξία της νέας πόλης των Αθηνών. Το 1833, τα πρώτα σχέδια προέβλεπαν την ανέγερση του βασιλικού παλατιού, καθώς και υπουργικών κτιρίων, στη θέση της σημερινής πλατείας. Ωστόσο το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν είχε θετική κατάληξη.

Το 1834, ο Λέο φον Κλέντσε, επαναχρησιμοποιώντας τα σχέδια των Σάουμπερτ και Κλεάνθη, εξέτασε το ενδεχόμενο ανέγερσης του Καθεδρικού Ναού των Αθηνών στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Από την πλευρά του, ο Γερμανός αρχιτέκτονας Λούντβιχ Λάνγκε αντιπρότεινε σχέδια του ιδίου για την ανέγερση επιβλητικής εκκλησίας αφιερωμένης στο Σωτήρα. Το υπέρογκο ποσό, όμως, που χρειαζόταν για την κατασκευή της οδήγησε στην ματαίωση του εγχειρήματος.

Η πλατεία η οποία χωροθετήθηκε το 1846 έλαβε την ονομασία Πλατεία Ανακτόρων και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Πλατεία Όθωνος. Μετά την εκθρόνιση του βασιλιά Όθωνα το 1862 ονομάστηκε Πλατεία Ομονοίας.

Εν αντιθέσει με την Πλατεία Συντάγματος, η οποία καθιερώθηκε από τη δημιουργία της, κιόλας, ως κεντρικό σημείο διασκέδασης και ψυχαγωγίας, οι ψυχαγωγικής φύσεως χρήσεις της Πλατείας Ομονοίας έγιναν ευρύτερα γνωστές μόνον στα τέλη του 19ου αιώνα.

Η περιοχή συνδέθηκε για πρώτη φορά με το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης το 1866, ενώ το τραμ ξεκίνησε να εξυπηρετεί την πλατεία το 1882. Το 1895, η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Πειραιά και Θησείου επεκτάθηκε έως την Ομόνοια μέσω υπόγειας σήραγγας.

Με σημείο εκκίνησης το 1904, οι ατμοκίνητες αμαξοστοιχίες αντικαταστάθηκαν από ηλεκτρικές αμαξοστοιχίες. Η πλατεία ασφαλτοστρώθηκε κατά τη διάρκεια του 1905, ενώ συνδέθηκε με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικού φωτισμού το 1910.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που θα ακούσουν ευχάριστα νέα έως τις 31 Οκτωβρίου – «Μπορεί να εμφανιστούν εκπληκτικές ευκαιρίες»

Πολύ καλά πράγματα έρχονται για τέσσερα ζώδια που επιτέλους βγαίνουν από δύσκολες καταστάσεις....
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Αν θέλετε να σας παίρνουν στα σοβαρά, πείτε αντίο σε αυτές τις 7 συνήθειες

Πολλοί είναι οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τον λόγο για τον οποίο οι άλλοι δεν μπορούν να ...
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Το σύμπαν έχει ένα σημαντικό μήνυμα για 4 ζώδια – «Πιστέψτε στον στόχο σας και ακολουθήστε το ένστικτό σας»

Στις 28 Οκτωβρίου 2025, το σύμπαν έχει ένα σημαντικό μήνυμα για τέσσερα ζώδια. Το τρίγωνο Άρη-...
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Του μένουν 6 μήνες ζωής και δεν το έχει αποκαλύψει στη γυναίκα του – «Δεν θέλω να της γίνω βάρος»

Ένας άνδρας, στα 27 του χρόνια, ανακάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο στα οστά. Οι πιθανότητες επιβ...
