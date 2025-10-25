Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Enikos Newsroom

timeout

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την συνοικία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 50′ για παράδειγμα. Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής.

Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις την οδό στην φωτογραφία; Αν είσαι κάτοικος Αθηνών σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

  • Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας
  • Λεωφόρος Κηφισίας
  • Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία που έχει τραβηχτεί στις αρχές του 20ου αιώνα βλέπετε την Λεωφόρο Αμαλίας.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις το σημείο; Έχεις περάσει πολλές φορές από εκεί, αλλά δεν πάει το μυαλό σου

Η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας είναι κεντρική λεωφόρος στην Αθήνα, η οποία συνδέει τη λεωφόρο Συγγρού και την Αθανασίου Διάκου με την Πανεπιστημίου. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της βασίλισσας Αμαλίας. Εκατέρωθεν της λεωφόρου βρίσκεται η πλατεία Συντάγματος, ενώ επί της λεωφόρου βρίσκονται οι Στύλοι Ολυμπίου Διός και η Βουλή των Ελλήνων.

Η λεωφόρος πήρε την ονομασία της από την πρώτη βασίλισσα της Ελλάδος, Αμαλία, σύζυγο του Όθωνος. Από το 1886 ήταν ήδη διαμορφωμένη και δενδροφυτεμένη με πιπεριές, ένα δέντρο που επέλεξε η Αμαλία, εξ ου και η ονομασία “Λεωφόρος με τις πιπεριές” ή “Δενδροστοιχία”.

Η λεωφόρος αποτελούσε αγαπημένο προορισμό για περίπατο των Αθηναίων καθώς επίσης συνδέθηκε και με την αλλαγή φρουράς. Πολλοί επιφανείς Αθηναίοι έκτισαν εκεί τα μέγαρά τους (όπως π.χ. Λουριώτη-Νεγρεπόντη, Σκυλίτση, Σκουζέ, Τομπάζη-Μαυροκορδάτου, Κοζάκη Τυπάλδου, Στεφ. Δραγούμη κ.α.) τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν κατεδαφιστεί. Με απόφαση του 1934 περιορίστηκε το ύψος οικοδόμησης των κτιρίων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 red flags στα ραντεβού που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Λίπος στο συκώτι: 6 νόστιμα σνακ που κάνουν αποτοξίνωση, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο

Ελβετικό φράγκο: Πότε είναι η κρίσιμη δίκη του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ελαιόλαδο: Πού θα φτάσει η τιμή του στα ράφια

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τους αριθμούς σε 30 δευτερόλεπτα;

Apple: Πώς να χρησιμοποιήσετε τη ζωντανή μετάφραση στα AirPods σας;
περισσότερα
16:23 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν σημαντική οικονομική επιτυχία έως τις 2 Νοεμβρίου – «Ίσως αλλάξετε ακόμη και δουλειά»

Όλη την εβδομάδα, από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2025, τρία ζώδια προσελκύουν σημαντ...
12:15 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Οι 6 φράσεις που σταδιακά καταστρέφουν σιγά-σιγά την αυτοεκτίμησή σας

Η αυτοεκτίμηση διαλύεται σε μια στιγμή.  Διαβρώνεται μέσα από την επανάληψη, μέσω φράσεων τόσο...
10:21 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Είναι η ευκαιρία σας»

Στις 25 Οκτωβρίου 2025, τέσσερα ζώδια λαμβάνουν ένα ισχυρό μήνυμα από το σύμπαν. Το τρίγωνο το...
09:29 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Είναι έξαλλη με τον σύντροφό της επειδή της ζήτησε να μοιράζονται τα έξοδα του σπιτιού – «Βγάζει τα δεκαπλάσια από εμένα, δεν είναι δίκαιο»

Ένα νεαρό ζευγάρι, ψάχνει διαμέρισμα και, κάποια στιγμή, βρήκαν ένα που να τους ταιριάζει. Ωστ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς