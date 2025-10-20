Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις το σημείο; Έχεις περάσει πολλές φορές από εκεί, αλλά δεν πάει το μυαλό σου

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά. Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 50′ για παράδειγμα.

Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής. Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις την περιοχή στην φωτογραφία; Αν είσαι κάτοικος Αθηνών έχεις περάσει από εκεί 100%.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό;

Μιχαλακοπούλου

Βασιλέως Κωνσταντίνου

Βασιλέως Σοφίας

Μεσογείων

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία βλέπετε τον Ιλισό το 1890, δηλαδή τη σημερινή λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα iloveoldathens.blogspot.com, στις όχθες του ήταν χτισμένα σπίτια, κάτι που είχε συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 27 άνθρωποι σε θεομηνία (κατακλυσμός) το 1896. Το διώροφο σπίτι δεξιά στις όχθες, υπήρχε έως τις αρχές του 1900. Δίπλα από το διώροφο σπίτι θα χτιστεί αργότερα το γνωστό κτίριο «Πανόραμα Θων» (1895 – 1921).

Στο βάθος, η τρίτοξη γέφυρα κατασκευής του 1872, δωρεάς του εθνικού ευεργέτη Ευάγγελου Ζάππα (1800-1865), μπροστά στο Παναθηναϊκό Στάδιο (καλλιμάρμαρο). Δεξιά το σημείο με τα κυπαρίσσια είναι το Προτεσταντικό Νεκροταφείο. Αριστερά είναι ο λόφος Αρδηττού. Τα έργα κάλυψης του Ιλισού έγιναν το 1955.

Δείτε πώς είναι σήμερα η περιοχή