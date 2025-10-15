Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 50′ για παράδειγμα. Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής.

Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις την πλατεία στην φωτογραφία; Αν είσαι κάτοικος Αθηνών σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την πλατεία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Συντάγματος

Ομονοίας

Κλαυθμώνος

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία ( Αρχείο: ΕΛΙΑ, Φωτογράφος: Δημήτρης Παπαδήμος) που έχει τραβηχτεί στις αρχές της δεκαετίας του 1960 βλέπετε την πλατεία Συντάγματος.

Η πλατεία Συντάγματος αποτελεί σημείο αναφοράς της πρωτεύουσας και έλαβε το όνομά της από το Σύνταγμα το οποίο αναγκάστηκε να παραχωρήσει το 1843 ο βασιλιάς Όθωνας λόγω της επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου.

Η ιστορία της πλατείας Συντάγματος ξεκινά το 1834. Μέχρι εκείνη την εποχή, η περιοχή βρισκόταν στις παρυφές της πόλης και ονομαζόταν Περιβολάκια ενώ το βόρειο μέρος, όπου συναντάται σήμερα το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και η Βουλή, θεωρούνταν εκτός ορίων πόλεως, καθώς το τείχος του Χασεκή χώριζε την περιοχή στα δύο. Στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η Βουλή υπήρχε η περίφημη πηγή της Μπουμπουνίστρας, η οποία πήγαζε από τους Αμπελόκηπους και πήρε το όνομά της από την ορμητικότητα και τον δυνατό θόρυβο που έκανε το νερό της.

Πολλά από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της κεντρικής Αθήνας βρίσκονται κοντά στην πλατεία Συντάγματος ενώ μία «ανάσα» μακριά της είναι οι γειτονιές της Πλάκας, του Μοναστηρακίου, του Κολωνακίου και του Ψυρρή. Παράλληλα, οι αρχαιολογικοί χώροι της Ακρόπολης, της Αρχαίας Αγοράς και της Βιβλιοθήκης του Αδριανού είναι πολύ κοντά. Στο νότιο τμήμα της πλατείας ξεκινά η οδός Ερμού η οποία αποτελεί τον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας και έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους στον κόσμο βάσει της αξίας των ακινήτων.