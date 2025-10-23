Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Enikos Newsroom

timeout

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει αλλάξει πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 20′ ή του 30′.

Δυστυχώς, κάποια από τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια δεν υπάρχουν πια. Ακόμα και οι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής. Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις ποια είναι η συνοικία της φωτογραφίας; Είτε είσαι κάτοικος Αθηνών είτε απλός επισκέπτης, σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις το σημείο; Έχεις περάσει πολλές φορές από εκεί, αλλά δεν πάει το μυαλό σου

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

  • Μοναστηράκι
  • Πλάκα
  • Θησείο

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία που προέρχεται από την ταινία του 1930 «οι Απάχηδες των Αθηνών», βλέπετε το Μοναστηράκι και την πύλη της Αρχηγέτιδος Αθηνάς.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Το Μοναστηράκι είναι κεντρική συνοικία της Αθήνας γύρω από την Πλατεία Μοναστηρακίου, η οποία εκτείνεται στη νότια πλευρά της οδού Ερμού, από το ύψος της Πλατείας Μητροπόλεως έως την Πλατεία Θησείου. Γειτνιάζει με τις συνοικίες του Ψυρρή, της Πλάκας και του Θησείου.

Η ονομασία της προέρχεται από την παλιά εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αθήνας, που βρίσκεται χτισμένη επί της πλατείας, και παλαιότερα ήταν μετόχι μοναστηριού και συγκεκριμένα, της Μονής Καρέα στον Υμηττό. Στην Πλατεία Μοναστηρακίου δεσπόζει επίσης το παλιό Τζαμί Τζισταράκη που έχει κατασκευαστεί το 1759 και το οποίο σήμερα στεγάζει παράρτημα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης.

Η περιοχή του Μοναστηρακίου εθεωρείτο διαχρονικά μέρος της συνοικίας του Ψυρρή, η οποία έφτανε μέχρι το Θησείο και τα όρια της Πλάκας. Άρχισε να υφίσταται ως ξεχωριστή συνοικία μετά τη διάνοιξη της οδού Ερμού το 1835.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίσκεψη του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών στην Ιατρική Σχολή της Μολδαβίας

Τον αποκλεισμό της από τη συζήτηση στη Βουλή για τη Δημόσια Υγεία καταγγέλλει η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ)

Μητσοτάκης για αμυντικά έργα της Ε.Ε.: Να δημιουργηθεί ένας κοινός ευρωπαϊκός μηχανισμός δανεισμού

Βοήθημα ύψους 700 ευρώ και 1000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Αυτή είναι η ημερομηνία για την καταβολή – Ποιους αφορά

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει από την μαθηματική ακολουθία σε 15 δευτερόλεπτα;

Η Meta σαρώνει κρυφά τη συλλογή φωτογραφιών του κινητού σου; Έλεγξε αμέσως αυτήν τη ρύθμιση
περισσότερα
16:01 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Αλλάζουν τα πάντα για 4 ζώδια έως τις 5 Νοεμβρίου – «Ευνοούνται στα οικονομικά και τα ερωτικά τους»

Τέσσερα ζώδια προσελκύουν τύχη και βαθιά αγάπη από τώρα έως τις 5 Νοεμβρίου 2025.  Σύμφωνα με ...
11:10 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Τα 7 πράγματα που ανέχεστε συνεχώς και σας κάνουν να μισείτε τη ζωή σας

Η ζωή έχει τον τρόπο της να γεμίζει με θόρυβο πριν καν το καταλάβετε.  Κάνετε μικρές υποχωρήσε...
10:00 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για 3 ζώδια – «Αναθεωρείτε αντιλήψεις που σας κρατούσαν στάσιμους»

Μετά τις 23 Οκτωβρίου 2025, η ζωή γίνεται αισθητά καλύτερη για τρία ζώδια. Την Πέμπτη, η Σελήν...
09:17 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Μητέρα ξόδεψε 7.200 ευρώ για πλαστικές επεμβάσεις, αλλά δεν είχε 65 ευρώ για να αγοράσει σχολικά στην κόρη της – «Δεν την άφησα ούτε νηστική, ούτε στο κρύο»

Η πλαστική επέμβαση που αποφάσισε να κάνει η γυναίκα, κόστισε όλες της τις οικονομίες. Όπως έγ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς