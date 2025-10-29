Grand Hotel: Η Αλίκη μαθαίνει για τις οικονομικές συναλλαγές του Άρη με τον Χατζημήτρο

Grand Hotel: Η Αλίκη μαθαίνει για τις οικονομικές συναλλαγές του Άρη με τον Χατζημήτρο

Συγκλονιστικές εξελίξεις στο διπλό επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Άρης έρχεται σε δύσκολη θέση τόσο από το φιλί της Φρίντας, όσο και από τον φόβο ότι η Αλίκη θα ανακαλύψει την σχέση του με τον Χατζημήτρο.

Ο Ρήγας αισθάνεται ότι απειλείται και προσπαθεί να πάρει μέτρα ασφαλείας εν όψει της δημοπρασίας που θα λάβει χώρα στο Grand Hotel. Η υπόθεση της απαγωγής περιπλέκεται, καθώς τα νέα στοιχεία οδηγούν σε ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα και σε μια εξαφάνιση που συνέβη χρόνια πριν…

Ο Άρης άθελά του πληγώνει την Φρίντα, κάτι που οδηγεί σε μια νέα σύγκρουση με την Αλίκη. Αυτό θα τον κάνει για πρώτη φορά να χάσει τον έλεγχο και να της αποκαλύψει το μεγαλύτερο μυστικό του: τον έρωτά του γι’ αυτήν… 

Η Αλίκη είναι σοκαρισμένη από το φιλί του Άρη και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να ξεκαθαρίσει τη θέση της.

Ακόμα μεγαλύτερο είναι το σοκ της όταν μαθαίνει από τον Χαραλάμπη ότι ο Άρης έχει κάποια κρυφή συνεργασία με τον Χατζημήτρο, μια που υπάρχει το όνομά του στις επιταγές του Χατζημήτρου.

Ένα ανώνυμο σημείωμα θα οδηγήσει τόσο την Αλίκη όσο και τον Άρη στη ρεσεψιόν για να παραλάβουν ένα δέμα που περιέχει ένα ακόμη στοιχείο… H Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα καταλήγουν πως μέσα στα αντικείμενα της δημοπρασίας πρέπει να είναι κρυμμένο ένα μυστικό που θα τους φέρει πιο κοντά στην αλήθεια…

