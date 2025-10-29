Αυτή είναι η νέα όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

Σε μια νέα εποχή περνά το ιστορικό κτίριο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αποκαλύπτει τη νέα βιοκλιματική όψη του, με την υπογραφή του γλύπτη Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

Το απόγευμα της Τετάρτης (29/10) πραγματοποιήθηκε η τελετή των αποκαλυπτηρίων στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Η νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Το νέο έργο, ανέφεραν πηγές του υπουργείου, αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, καθώς είναι ορατό σε όσους κινούνται επί της Λεωφόρου Μεσογείων. Η νότια όψη του κτιρίου έχει συνολικό μήκος μεγαλύτερο από 340 μέτρα και καλύφθηκε εξωτερικά στο σύνολό της με λευκές περσίδες αλουμινίου.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν 730 κάθετες σειρές περσίδων, όπου η κάθε μία έχει ύψος 30,5 μέτρα. Οι περσίδες αυτές δεν έχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, αλλά πυκνώνουν και αραιώνουν ακολουθώντας ένα σταθερό ρυθμό, που διακόπτεται στα σημεία των εισόδων των Γενικών Επιτελείων, όπου κάθε μία έχει τον δικό της θυρεό (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας).

Στο κέντρο του κτιρίου, δεσπόζει η σκάλα της κεντρικής εισόδου, η οποία έχει μήκος περίπου 75 μέτρα, είναι ελλειπτικού σχήματος και αποτελείται από 20 συνολικά σκαλιά, ένα μεγάλο πλατύσκαλο και δύο ράμπες πρόσβασης.

Ειδικότερα, το έργο της βιοκλιματικής όψης συνδυάστηκε αφενός με το έργο του Κώστα Βαρώτσου, την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», που εγκαινιάστηκε στις 26 Μαρτίου 2025 από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και αφετέρου με την προσθήκη δύο ελαιώνων εκατέρωθεν του μνημείου.

Υπενθυμίζεται ότι η «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης» είναι μία συλλογή από γυάλινες κολόνες που τοποθετούνται σε μία καμπύλη. Ξεκινούν από ύψος ενός περίπου μέτρου και φτάνουν έως και τα έξι μέτρα, ενώ φέρουν πάνω τους χαραγμένα τα ονόματα των 121.692 πεσόντων των Εθνικών Αγώνων της Ελλάδας. Τα ονόματα «αιωρούνται στον χώρο», ενώ και ο βραδινός φωτισμός των γυαλιών τους προσδίδει ιδιαίτερες χρωματικές ανταύγειες.

Οι δύο ελαιώνες που πλαισιώνουν το έργο, έχουν τους ιδιαίτερα συμβολικούς αριθμούς των 25 και 28 ελαιόδεντρων, συμβολίζοντας τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και της 28η Οκτωβρίου 1940, αντίστοιχα. Επιπλέον, στον περιβάλλοντα χώρο, στο νότιο τμήμα του στρατοπέδου «Παπάγου» απομακρύνθηκαν υπόστεγα στάθμευσης οχημάτων και εγκαταστάθηκαν εκατοντάδες νέα δέντρα, δημιουργώντας χώρους πρασίνου.

Η μοναδική αυτή προσέγγιση της όψης έγινε από τον γλύπτη και καθηγητή Κώστα Βαρώτσο, που με την συνεργάτιδά του, αρχιτέκτονα Χρυσάνθη Ασπρουλοπούλου, σχεδίασαν όχι απλά την επένδυση του κτιρίου για προστασία από τον ήλιο, αλλά έναν τρόπο κάλυψης τόσο των απαραίτητων απαιτήσεων ασφαλείας όσο και της λειτουργικότητας του κτιρίου για τους εργαζόμενους σε αυτό.

Η χρηματοδότηση του έργου αποτελεί δωρεά της εταιρείας METLEN Energy & Metals. Ήδη, επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έχει σχεδιαστεί η επέκταση της βιοκλιματικής όψης για την ενεργειακή αναβάθμιση και στο υπόλοιπο κτίριο, καθώς και στο εσωτερικό του (είσοδοι, διάδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι και γραφεία), με στόχο την περαιτέρω αύξηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του στρατοπέδου «Παπάγου» στην περιοχή.

Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «η ίδια η διαμόρφωση της εντυπωσιακής αυτής πρόσοψης φιλτράρει το φως του παρόντος, διατηρώντας τη διαύγεια του παρελθόντος, αντανακλά όμως παράλληλα το δυναμισμό του μέλλοντος».

«Υπενθυμίζει έτσι σε όλους ότι η υπεράσπιση της πατρίδας δεν αφορά μόνο στην ισχύ των όπλων της, αλλά και την ισχύ της κληρονομιάς και της ταυτότητά μας. Η νέα πρόσοψη συνομιλεί απευθείας με την Κιβωτό της Εθνικής Μνήμης, το εντυπωσιακό γλυπτό του Κωνσταντίνου Βαρώτσου που αφιερώνεται στους γνωστούς στρατιώτες που έπεσαν για την ελευθερία και την ειρήνη, την πρόοδο της χώρας και την εθνική αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.

«Είναι αξίες που απαιτούν καθημερινή προστασία, ενώ συχνά τις θεωρούμε δεδομένες. Είναι άλλωστε τιμητικό καθήκον για το υπουργείο να φροντίζει κάθε τοπόσημο το οποίο συνδέεται με τους ήρωές μας με πρώτο το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ένα μνημείο που θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει υπηρετώντας πρώτα την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας. Η υπεράσπιση της κυριαρχίας μας είναι απόλυτη, αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα. Για αυτό και στην πατρίδα μας εξελίσσεται το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία τους. Το πολεμικό Ναυτικό εκσυγχρονίζεται με τις φρεγάτες Belharra και τις ιταλικές Bergamini. Ο Στρατός Ξηράς εξοπλίζεται με συστήματα αιχμής την ώρα που προωθούμε πολλά μη επανδρωμένα μέσα» συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «το κτίριο αυτό εκσυγχρονίζεται και μπορεί πλέον να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της νέας εποχής».

Δένδιας: Η νέα βιοκλιματική όψη εκφράζει τη νέα εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για ένα «αναγεννημένο υπουργείο Άμυνας» όπου «κάθε κτίριο συμβολίζει μια αρχιτεκτονική και μια εποχή και το κτίριο του υπουργείου Άμυνας από τη δεκαετία του 50′ δεν διεκδικούσε δάφνες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού».

Πρόσθεσε ότι «είναι ένα τα πολλά κτίρια που προφανώς στάθηκαν αμετάβλητα στον χρόνο, εγκλωβισμένα σε μια ιδιότυπη ελληνικότητα του χθες που συμβιβάζονταν με μια ξεπερασμένη κανονικότητα. Η εξέλιξη ενός κτιρίου συνιστά αλλαγή και πρόοδο και η νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Άμυνας εκφράζει τη νέα εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Η νέα εικόνα του υπουργείου δε συνιστά απλώς αισθητική παρέμβαση, αλλά συνιστά τον συμβολισμό της προσαρμογής στις νέες συνθήκες και τις νέες απαιτήσεις, συνιστά εξέλιξη και αναβάθμιση, καθώς και αλλαγή νοοτροπίας και φιλοσοφίας του θεσμού των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο κ. Δένδιας σχολίασε στη συνέχεια ότι «όλα αυτά φάνταζαν αδιανόητα, όπως έμοιαζε αδιανόητο πριν από δύο χρόνια ότι η χώρα θα κατασκεύαζε τα δικά της drones και αντί drones συστήματα και ότι θα υλοποιούσε προγράμματα καινοτόμων προϊόντων για τις Ένοπλες Δυνάμεις της όπως αυτά που γέμισαν με περηφάνεια τον ελληνικό λαό στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Και αυτά είναι μόνο η αρχή».

«Οι αλλαγές πρέπει να εκφράζουν την ατζέντα του φιλόδοξου εκσυγχρονισμού που απαιτούν οι καιροί. Το κτίριο στην ουσία συνδέει με μοναδικό τρόπο το παρελθόν με το μέλλον μας», συμπλήρωσε.

«Σύντομα διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς. Αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον Άγνωστο Νεκρό της Ελλάδας», κατέληξε.

Χαιρετισμούς απεύθυναν, επίσης, ο καθηγητής και γλύπτης Κώστας Βαρώτσος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος, και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Αναφερόμενος στο έργο, ο καθηγητής κ. Βαρώτσος υπογράμμισε ότι αποτελεί «πολιτισμική πρόταση ενός θεσμού (της πολιτικής στρατιωτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας) του ελληνικού κράτους».

«Οι θεσμοί πρέπει», είπε, «να εκφράζουν τον πολιτισμό της γεωγραφικής περιοχής που λέγεται Ελλάδα». «Προσπαθήσαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο στο μέλλον», εξήγησε, αναφερόμενος στην όψη του υπουργείου. «Το κτίριο αυτό αναφέρεται σε μια αρχαιοελληνική ιστορία με τις πτυχώσεις που δημιουργούν οι μεγάλες κολόνες αλλά και που αφήνουν το φως και την ενέργεια να περνά γύρω τους» ανέλυσε.

Από την πλευρά του, ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε: «Η νέα όψη του κτιρίου είναι στραμμένη προς την Κιβωτό της Εθνικής Μνήμης και υποκλίνεται στα 121.692 ονόματα των πεσόντων έθνους» και προσέθεσε ότι «όπως μας διδάσκει η Ιστορία, αν θέλεις ειρήνη ας ετοιμάζεσαι για πόλεμο».

Δήλωσε περήφανος που το επιτελικό κέντρο των Ενόπλων Δυνάμεων «ντύθηκε από ελληνικά χέρια». Εξήγησε ότι πέρα από τον καθηγητή Βαρώτσο, το αλουμίνιο παράχθηκε και επεξεργάστηκε στην Ελλάδα και οικοδομήθηκε από «τα καλύτερα ελληνικά χέρια».

«Η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Τιμούμε τις συμμαχίες κα τις στρατηγικές μας σχέσεις. Αλλά η Εθνική Άμυνα και η Ασφάλεια στηρίζεται στα δικά μας χέρια», υπογράμμισε. «Η METLEN δεν προέβη σε μια χορηγία, αλλά ανταποκρίθηκε σε ένα εθνικό καθήκον», είπε και πρόσθεσε ότι «ευχαριστεί που της δόθηκε η ευκαιρία να τιμήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις».

«Η νέα πρόσοψη του κτιρίου σηματοδοτεί μια πυκνή αλληλουχία πρωτοβουλιών με την είσοδο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας στη νέα εποχή», επισήμανε ο κ. Μυτιληναίος.

Στην εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε μουσικοκινητικό δρώμενο με θέμα «Πολυχρόνιος ημέρα τη Υπερμάχω», ενώ τραγούδια ερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς και ο Άγγελος Παπαδημητρίου. Παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης, βουλευτές, ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των θρησκευτικών αρχών, πρέσβεις, πρόξενοι και Ακόλουθοι Άμυνας, καθώς και η στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

