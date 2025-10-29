Το απόγευμα η αποκάλυψη της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου: Το δεύτερο τετ-α-τετ Μητσοτάκη – Δένδια και τα μηνύματα

Μήνυμα ενότητας θέλουν να εκπέμψουν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας μετά τους «τριγμούς» με φόντο την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Στις 6 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα σταθούν δίπλα- δίπλα μπροστά από το ανανεωμένο Πεντάγωνο. Θα είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μόλις δύο ημέρες – μετά και την παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη – που θα είναι μαζί στον ίδιο χώρο.

Προσκεκλημένοι στην εκδήλωση για τη νέα εικόνα του Πενταγώνου είναι και οι πρώην Πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. Για τον πρώτο δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αν θα παραβρεθεί, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα δώσει το «παρών», όπως άλλωστε έπραξε και στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη, όπου είχε πραγματοποιήσει σύντομη ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το ίδιο αναμένεται να κάνει και το απόγευμα.

Σημειώνεται πάντως πως στα αποκαλυπτήρια για την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης» στο Πεντάγωνο, τον περασμένο Μάρτιο, το παρών είχαν δώσει οι πρώην πρωθυπουργοί. Τυχόν απουσία του Κώστα Καραμανλή θα στείλει μήνυμα ότι οι σχέσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν επιδεινωθεί πέρα από τις χειραψίες και τις αβρότητες που είχαν στην παρουσίαση του βιβλίου Στυλιανίδη, ενώ θα είναι και τροχιοδεικτική ότι βρίσκεται πιο κοντά στον Αντώνη Σαμαρά.

Η νέα εικόνα του Πενταγώνου

Η νέα εικόνα του Πενταγώνου παρουσιάζεται σήμερα στις 18:00, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου από το 1977. Το έργο της νέας πρόσοψης φέρει την υπογραφή τού διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή, Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

«Είναι η πρώτη φορά μετά το 1977 που γίνεται μια τέτοιας έκτασης παρέμβαση, με ό, τι αυτό σημαίνει και για το ίδιο το κτίριο και την ανθεκτικότητά του και ξεκίνησε βιοκλιματικά, προκειμένου να είναι συμβατό και ανθεκτικό στη νέα συνθήκη του 21ου αιώνα, να είναι αρμονικό με την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, το γλυπτό του Βαρώτσου» δήλωσε στην ΕΡΤ, η δημοσιογράφος Γεωργία Σαδανά.

Όπως επισήμανε, μετά από τη σημερινή τελετή ξεκινούν και οι εργασίες στο εσωτερικό του Πενταγώνου καθώς είναι ένα κτίριο που άρχισε να κατασκευάζεται το 1952

Το κτίριο όπου στεγάζεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην αρχή είχε ξεκινήσει να χτίζεται ως νοσοκομείο, με πίστωση του σχεδίου Μάρσαλ και σταδιακά απέκτησε τη σημερινή του μορφή. Έκτοτε δεν έχει γίνει κάποιου μεγάλου μεγέθους παρέμβαση και αυτό εγείρει και ζητήματα, καταλαβαίνετε ασφάλειας σύγχρονων υποδομών που χρειάζονται. Μέσα στο στρατόπεδο Παπάγου, πίσω από το κεντρικό κτίριο έχουν κτιστεί νέα κτήρια όπως η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου.

Η νέα ανάρτηση Δένδια μία ημέρα μετά την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

«Η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν απλώς μια επίδειξη φρονήματος. Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Νέας Εποχής των Ενόπλων Δυνάμεων. Για πρώτη φορά, παρέλασε τμήμα καινοτομίας, ενσαρκώνοντας τον μετασχηματισμό της Άμυνας σε μια δύναμη σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη και αποτρεπτική», έγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο X, μία ημέρα μετά την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Την ανάρτηση συνόδεψε με ένα βίντεο με τις σημαντικότερες στιγμές της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.