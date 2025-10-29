Γεωργιάδης: «Οι ΠΑΣΟΚοι έχουν γίνει κάτι παλαβοί που σκοτώνονται – Με ξεπερνάει ότι θέλουν να κυβερνήσουν»

Για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, τις παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου και τον Αλέξη Τσίπρα, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα για την παραίτηση Παπαβασιλείου από την διεύθυνση του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε στο Action24: «Υπάρχει γκάφα Ανδρουλάκη σε αυτή την ιστορία; Ναι η παραίτηση του κ. Παπαβασιλείου είναι γκάφα. Συγγνώμη ένας άνθρωπος πριν από πέντε χρόνια βλέπει την αστυνομία που βγάζει κάποια κατάληψη αναρχικών από τα Πανεπιστήμια που έκαναν κάποια επεισόδια και λέει ‘μπράβο, επιτέλους εφαρμόζεται ο νόμος στα Πανεπιστήμια’. Και μετά κάνουμε μία μεταρρύθμιση που κάναμε το gov.gr και μειώθηκαν τα πιστοποιητικά και λέει ‘μπράβο που μειώνεται η ταλαιπωρία των πολιτών’. Αυτός είναι λόγος να τον παραιτήσεις; Δηλαδή ειλικρινά ρε παιδιά το ΠΑΣΟΚ θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα και τι μας λέει τώρα ο κ. Ανδρουλάκης; Ότι αν πεις ότι είναι καλό που πολεμάς την ακροαριστερή βία στα Πανεπιστήμια δεν έχεις θέση στο ΠΑΣΟΚ. ‘Η εάν πεις ότι ευτυχώς ο κόσμος ταλαιπωρείται λίγο λιγότερο από την γραφειοκρατία δεν έχεις θέση στο ΠΑΣΟΚ; Δηλαδή ρε παιδιά είναι σοβαρά λόγος αυτός να διώξεις κάποιον από ένα κόμμα, από μία τέτοια θέση;».

«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα έχουν χάσει στο ΠΑΣΟΚ. Ειλικρινά εγώ πιστεύω ότι τα έχουν χαμένα. Προσέξτε τώρα έβαλε έναν άνθρωπο που προφανώς τον εμπιστευόταν, τον θεωρούσε σοβαρό – εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο μου είναι άγνωστος- και τον έβαλε σε μία κρίσιμη θέση διευθυντή του γραφείου του και σε 24 ώρες τον ξηλώνει γιατί πριν από πέντε χρόνια είχε πει μπράβο στον Μητσοτάκη που είχε κάνει δύο σωστά πράγματα; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;», αναρωτήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Και συνέχισε: «Εγώ δεν έχω πει μπράβο για ΠΑΣοκους; Εκατό χιλιάδες μπράβο έχω πει. Για τον Βενιζέλο εγκώμια έχω πλέξει. Αν πει αύριο κάτι καλό ένας ΠΑΣΟΚος εγώ θα φοβηθώ να το πω; Εγώ έχω πει μπράβο και σε ΣΥΡΙΖΑιους. Ακόμη και στον Πολάκη έχω πει μπράβο εγώ. Αν κάνει κάτι σωστό ο Πολάκης δεν θα πω μπράβο; Σπανίως κάνει αλλά καμία φορά κάνει και το ρολόι το σταματημένο λέει δυο φορές την ημέρα δείχνει την ώρα σωστά».

«Στη Δημοκρατία είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Δεν είμαστε εχθροί. Είμαστε αντίπαλοι», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Σε σχόλιο ότι κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ φοβούνται το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με την ΝΔ ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι «αυτό είναι ένα ψυχολογικό σύνδρομο κάποιων ΠΑΣΟΚων προφανώς που πρέπει να το αντιμετωπίσουν ψυχολογικά. Διότι θυμάμαι την εποχή του Λοβέρδου, έλεγαν ότι ο Λοβέρδος ήθελε να τους πάει στην ΝΔ. Έτσι τον έδιωξαν τον Λοβέρδο. Τώρα παραπονιούνται γιατί ο Λοβέρδος είναι ΝΔ. Αφού τον έδιωξαν τον Λοβέρδο. Αφού τον έδιωξαν έπρεπε να κάτσει σπίτι του να μην πάει πουθενά ο Λοβέρδος αφού δεν τον ήθελαν».

«Βρήκαν την ευκαιρία οι μισοί που δεν συμπαθούν τον Ανδρουλάκη να βγάλουν τα εσώψυχά τους»

«Εγώ πιστεύω ότι βρήκαν την ευκαιρία οι μισοί που δεν συμπαθούν τον Ανδρουλάκη να βγάλουν τα εσώψυχά τους. Τον πέτυχαν κάπου μπόσικο και τον βαρέσανε. Αυτοί είναι έτοιμοι να τσακωθούν στο δευτερόλεπτο. Έτσι και κάνει κόμμα ο Τσίπρας και πέσει δύο τρεις μονάδες το ΠΑΣΟΚ (…) στην επόμενη δημοσκόπηση θα σκοτωθούν αυτοί. Δεν θα μιλάνε με άνθρωπο εκεί πέρα μέσα», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

«Όλοι περιμένουν τον Ανδρουλάκη πότε θα σκοντάψει να πάνε από πάνω του. Παιδιά οι άνθρωποι έχουν παλαβώσει. Αυτοί ήταν κάποτε το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα. Κυβερνούσαν 25 χρόνια. Έκαναν συγκυβέρνηση μαζί μας δύο φορές», εξήγησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Τον κ. Παπαβασίλειου που τον είδα αδικήθηκε, εγώ δεν τον ξέρω ποιος είναι, να έρθει από εμάς και αυτός. Τον καλώ εγώ από εδώ. Ως αντιπρόεδρος της ΝΔ λέω: κ. Παπαβασιλείου ελάτε από εδώ. Όλοι σοβαροί, μετριοπαθείς άνθρωποι στην χώρα στον Μητσοτάκη θα έρθουν στο τέλος δεν έχουν άλλη επιλογή. Γιατί οι ΠΑΣΟΚοι έχουν γίνει κάτι παλαβοί τώρα που σκοτώνονται γιατί κάποιος λέει έγραψε στο twitter ότι μπράβο που έκανες αυτό. Δηλαδή μιλάμε για παλαβά πράγματα τώρα. Το ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κυβερνήσουν εμένα με ξεπερνάει. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορούν να δέσουν τα κορδόνια τους. Αν τους αφήσεις με παπούτσια με κορδόνια θα πέσουν, θα μπουρδουκλωθούν. Θυμάστε που κάποτε λέγαμε για τον Γιώργο (σ.σ. Παπανδρέου) που πήγε να αλλάξει την αλυσίδα εν κινήσει και έπεσε; Αυτοί είναι χειρότεροι. Ο Γιωργάκης είναι ιδιοφυία μπροστά τους, πραγματικά δεν κάνω πλάκα», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

«Τσάμπα πληρώνει τους συμβούλους του ο κ. Τσίπρας»

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου και την απουσία των αρχηγών των κομμάτων της Αριστεράς. «Ήταν πολύ άσχημη εικόνα με τις άδειες καρέκλες. Δεν ήταν ωραία εικόνα. Για λίγη ώρα σκεφτήκαμε οι υπουργοί, είμαστε στη δεύτερη σειρά πάμε να κάτσουμε στην μπροστινή για να μην φαίνονται άδειες καρέκλες. Γιατί ήταν όλες οι ταμπέλες με τους αρχηγούς των κομμάτων της Αριστεράς που είχαν μείνει οι καρέκλες κενές», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Και πρόσθεσε: «Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχασε μία τεράστια ευκαιρία. Δηλαδή θες να κάνεις rebranding, είσαι ο Τσίπρας θες να κάνεις rebranding. Μα θες να κάνεις rebranding και λείπεις από την κηδεία του Σαββόπουλου; Άρα τσάμπα πληρώνεις και τους συμβούλους. Κάποιους θα πληρώνει, τσάμπα τρώνε τα λεφτά. Άρα έβγαλε πραγματικά την μικροψυχία που διακατέχει παραδοσιακά την Αριστερά».

«Δηλαδή άκουσα τον κ. Χαρίτση, ας πούμε που είπε, ‘αποφάσισα’, λέει, ‘να μην πάω γιατί δεν ήθελα να παρευρεθώ μαζί με τον Μητσοτάκη και τον Άδωνι’. Μου επιτρέπετε να σχολιάσω γιατί ανέφερε και εμένα προσωπικά. Έχεις φτάσει στην ηλικία που είναι ο κ. Χαρίτσης, 40-45 είναι νέος άνθρωπος (…), και δεν έχεις μάθει ακόμη ότι στην κηδεία δεν πας για τους παριστάμενους πας για αυτόν που φεύγει. Αυτό δεν το έχεις καταλάβει ακόμα; Δηλαδή στην κηδεία πας για το ποιοι άλλοι θα είναι παρόντες στην κηδεία ή πας για να τιμήσεις αυτόν που φεύγει; Άμα βρε Χαρίτση μου, Αλέξη μου καλό μου παιδί δεν το έχεις καταλάβει αυτό στην ηλικία που είσαι δεν βγάζουμε άκρη στην χώρα θέλετε και να κυβερνήσετε. Απλά πράγματα», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

«Είναι αυτή η μικροψυχία της Αριστεράς. Εγώ έχω μία άποψη ξέρετε Αριστερά κατά βάση είναι μία μιζέρια. (…) Είναι όλη την ώρα μιζέρια, γκρίνια, στεναχώρια, αλληλοκατηγορίες. Γι’ αυτό βλέπεις διασπώνται, βρίζουν ο ένας τον άλλον γιατί είναι η φύση τους αυτή. Δεν μπορούν βρε παιδάκι μου να ζήσουν την ζωή όμορφα», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ο κόσμος δεν τσίμπησε σε όσους ήθελαν να γίνουν φασαρίες»

Επιπλέον για τις παρελάσεις ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι «ως προς τη σημερινή μέρα θέλω να σημειώσω το εξής: πρώτα από όλα και εγώ φοβούμουν ότι θα γίνουν επεισόδια ιδιαίτερα στο Σύνταγμα με τις ανακοινώσεις που είχαν κάνει ορισμένοι από τους γονείς, με τις ανακοινώσεις που είχε κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, με το κάλεσμα για συγκέντρωση του κόσμου στο Σύνταγμα την ώρα της παρέλασης. Όλα αυτά το ξέρατε ότι γίνανε δημόσια και δεν κρύβονται. Τελικά ο κόσμος δεν ακολούθησε και είναι πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα για την ελληνική κοινωνία ότι ο κόσμος δεν ακολούθησε. Ξέρετε το εκλαμβάνω και ως μία πολύ έτσι βροντερή λαϊκή έκφραση ότι παιδιά ακούστε μπορεί να διαφωνούμε με τον Μητσοτάκη, με τον Γεωργιάδη, με όλους αλλά την χώρα μας δεν θα την κάνουμε μπάχαλο. Είναι καλό αυτό. Ο κόσμος σήμερα δεν τσίμπησε σε όσους ήθελαν να γίνουν φασαρίες και αυτό είναι εξαιρετικά ευχάριστο».

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου και διάφοροι άλλοι επένδυσαν σήμερα σε μεγάλη φασαρία στο Σύνταγμα. Ο κόσμος δεν ακολούθησε, τελεία. Καλό ότι δεν ακολούθησε. Δεν λέω ότι ο κόσμος στήριξε την κυβέρνηση, για να μην παρεξηγηθώ. Λέω ότι ο κόσμος στηρίζει την χώρα μας να παραμένει μία λειτουργική χώρα, κανονική. Αυτό λέω», διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας.