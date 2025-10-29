Γάζα: Τουλάχιστον 50 νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα – Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε στο νότιο τμήμα του θύλακα

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα
Καπνός υψώνεται μετά από ισραηλινή επιδρομή στη βόρεια Γάζα, όπως φαίνεται από το νότιο Ισραήλ, 29 Οκτωβρίου 2025 (FADEL SENNA / AFP)

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι, εκ των οποίων 22 παιδιά, σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα.

«Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 22 παιδιά και πολλές γυναίκες, από τα ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύονται από χθες (Τρίτη) το βράδυ εναντίον της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε σήμερα στο AFP ο Μαχμούντ Μπασάλ εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας.

Εξάλλου ακόμη 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο Μπασάλ, κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρη και κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας» μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Παράλληλα κατήγγειλε την «καταστροφική και τρομακτική» κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε χθες στη Γάζα.

Ο 37χρονος Γιόνα Εφραίμ Φέλντμπαουμ «έπεσε στη μάχη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας» την Τρίτη, επεσήμανε ο στρατός που διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα αφού κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε τη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Τραμπ: «Τίποτα» δεν θα θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία στη Γάζα, το Ισραήλ «θα πρέπει να ανταποδώσει» αν σκοτωθούν στρατιώτες

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι «τίποτα» δεν θα θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία στη Γάζα, αλλά προσθέτει ότι το Ισραήλ «θα πρέπει να αντεπιτεθεί» εάν σκοτωθούν στρατιώτες του.

