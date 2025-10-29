Γάζα: Τουλάχιστον 11 οι νεκροί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς – Τρία παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα την Τρίτη (29/10).

Ισραηλινό πλήγμα κατά αυτοκινήτου στη Χαν Γιουνές στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας σκότωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και μία γυναίκα, ανακοίνωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Ισραηλινός βομβαρδισμός κατά διαμερίσματος στη συνοικία Αμάλ, δυτικά της Χαν Γιουνές, σκότωσε δύο ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυμάτισε πολλούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Netanyahu 'koordinasikan' serangan ke Gaza dengan Trump — Kan News Israel

Τέσσερις άνθρωποι, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, σκοτώθηκαν έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά κατοικίας που ανήκε στην οικογένεια αλ-Μπάνα στη συνοικία Σάμπρα, στο νότιο τμήμα της πόλης της Γάζας. Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά του ένα παιδί και ένα βρέφος, τραυματίσθηκαν κατά την επιδρομή αυτή.

The bodies of 11 martyrs, including four children and two women, have been brought to the Al-Shifa Hospital along with numerous injured Gazans. They are followed by a second wave of martyrs and injuries as occupation forces take out several airstrikes on #Gaza City.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις σε απάντηση, σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, σε επιθέσεις της Χαμάς κατά ισραηλινών στρατιωτών στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου εύθραυστη εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας ανέφερε επίσης δύο τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα κατά σκηνής που στέγαζε πρόσφυγες στην αλ-Ζαουάιντα, στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

Tras los ataques israelíes de esta tarde que dejaron en #Gaza 17 terroristas muertos y unos 50 heridos (cifras publicadas por ellos), Hamás informa que está dispuesto a entregar otros dos cuerpos de israelíes, el de Sahar Baruch y el de Amiram Cooper.

– Imposible saber si lo…

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο και μαρτυρίες, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε τον περίβολο του νοσοκομείου αλ-Σίφα, στην δυτική πλευρά της πόλης της Γάζας. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο AFP ο διευθυντής του νοσοκομείου Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια.