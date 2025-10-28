Το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση Νετανιάχου να χτυπήσει πάλι την Γάζα – Τα σχέδια για την επέκταση της «Κίτρινης Γραμμής»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δίστασε αρχικά να εγκρίνει την επίθεση στην Γάζα την Τρίτη, εξαιτίας αντιρρήσεων από τις ΗΠΑ, ωστόσο επέλεξε τελικά να το πράξει μετά την επίθεση εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στη Ράφα, σύμφωνα με το Channel 12 που επικαλείται Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Πληροφορίες άλλων εβραϊκών μέσων ανέφεραν ότι πρώτα ο Νετανιάχου έδωσε την εντολή να γίνει η επίθεση και μετά σήκωσε το τηλέφωνο για να ενημερώσει τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Channel 12, κατά τη διάρκεια της ημέρας διεξήχθησαν συνομιλίες ανάμεσα στο γραφείο του Πρωθυπουργού και τον Λευκό Οίκο σχετικά με το πώς θα έπρεπε να αντιδράσει το Ισραήλ σε αυτό που θεωρούσε ότι είναι αποτυχία της Χαμάς να επιστρέψει τις σορούς των νεκρών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και άρα είναι παραβίαση των όρων της εκεχειρίας.

Ώρες πριν από την επίθεση στη Ράφα, ο Νετανιάχου είχε επιδιώξει το «πράσινο φως» από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για στρατιωτική απάντηση κατά της Χαμάς, αλλά δεν είχε λάβει έγκριση πριν συμβεί το περιστατικό.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, το Ισραήλ είχε κοινοποιήσει στην Ουάσινγκτον και στη CIA βίντεο από drone που δημοσιοποίησε ο ισραηλινός στρατός, στο οποίο φέρεται να εμφανίζονται μαχητές της Χαμάς να «σκηνοθετούν» την ανάκτηση της σορού ενός ομήρου που είχε επιστραφεί την προηγούμενη νύχτα, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας.

Το επίμαχο βίντεο

Ο στρατός λέει ότι το βίντεο δείχνει μέλη της Χαμάς να θάβουν ένα λευκό πανί που περιείχε μια σορό στην Πόλη της Γάζας και κατόπιν να σκηνοθετούν την «ανακάλυψή» του μπροστά στον Ερυθρό Σταυρό.

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof: Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers. Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

Στο σχεδόν 15λεπτο βίντεο, τρεις άνδρες φαίνονται να σέρνουν ένα λευκό σάβανο σε έναν εκσκαμμένο χώρο κοντά σε ένα κτίριο και να το καλύπτουν με χώμα. Αφού το σάβανο καλύπτεται πλήρως, ένας εκσκαφέας μαζεύει το χώμα και το αφήνει σε παρακείμενο σωρό. Λίγο αργότερα, φτάνουν στο σημείο αξιωματούχοι του Ερυθρού Σταυρού, καθώς η σορός τραβιέται από το χώμα. Με τον Ερυθρό Σταυρό να βρίσκεται εκεί, το βίντεο δείχνει το λευκό πανί να θάβεται και να ξεθάβεται ξανά, ενώ κάποιος φαίνεται να καταγράφει τη σκηνή με κινητό τηλέφωνο.

Ο στρατός δήλωσε ότι το βίντεο δείχνει πως η Χαμάς «προσπαθεί να δημιουργήσει ψευδή εντύπωση προσπαθειών για τον εντοπισμό των σορών» των υπόλοιπων νεκρών ομήρων.

Επιφυλακτική η Ουάσινγκτον

Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είπαν στους Ισραηλινούς ομολόγους τους ότι δεν θεωρούν το βίντεο σαφή παραβίαση και παρότρυναν το Ισραήλ να μην λάβει «ριζοσπαστικά μέτρα» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάρρευση της εκεχειρίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Αντ’ αυτού, πρότειναν την έκδοση ενός αυστηρότερου τελεσιγράφου προς τη Χαμάς για την επιστροφή των σορών εντός 72 ωρών, μετά τις οποίες το Ισραήλ θα λάμβανε αμερικανική έγκριση να δράσει ή να επεκτείνει τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» ελέγχου του μέσα στη Γάζα.

Στην αρχική του σύσκεψη με στρατιωτικούς αξιωματούχους σήμερα, ο Νετανιάχου δεν ενέκρινε καμία απάντηση και τόνισε ότι το Ισραήλ πρέπει να συνεννοηθεί με την Ουάσινγκτον πριν προχωρήσει.

Ωστόσο, μετά την επίθεση στη Ράφα, ο Νετανιάχου συγκάλεσε μικρότερη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας, όπου αποφάσισε να επαναλάβει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα και να προωθήσει σχέδια για την επέκταση της Κίτρινης Γραμμής — ενέργειες που πλέον βρίσκονται στο επίκεντρο των συνεχιζόμενων συνομιλιών με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με το πόσο μακριά πρέπει να φτάσει το Ισραήλ, σύμφωνα με το Channel 12.

Η επίθεση στην Ράφα

Τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων. Έγιναν αφού το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας που είχε μεσολαβήσει υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, αλλά και για σκηνοθετημένη «ανακάλυψη» σορού ομήρου.

«Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να πραγματοποιήσει «άμεσα και ισχυρά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε το γραφείο του σε σύντομη ανακοίνωση. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί για την απόφαση να ξεκινήσουν οι επιθέσεις.

Στρατιωτικός αξιωματούχος είπε ότι η Χαμάς είχε επιτεθεί σε ισραηλινά στρατεύματα ανατολικά της λεγόμενης Κίτρινης Γραμμής, που χωρίζει τη ζώνη του ισραηλινού ελέγχου από την υπόλοιπη Γάζα. Τα στρατεύματα, στην περιοχή της Ράφα στο νότιο τμήμα της Γάζας, δέχθηκαν επίθεση με RPG και ελεύθερους σκοπευτές, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι η Χαμάς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για την επίθεση κατά των στρατιωτών των IDF και δεσμεύτηκε ότι το Ισραήλ θα απαντήσει «με μεγάλη ισχύ».

Λίγο αργότερα, ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή Σάμπρα, νότια της Πόλης της Γάζας, σκότωσε τουλάχιστον δύο άτομα και τραυμάτισε άλλα δέκα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Γάζας. Στη βόρεια Γάζα, ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ Σίφα, Δρ. Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, ανέφερε ότι τουλάχιστον τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν κοντά στο νοσοκομείο.

Η διάψευση από την Χαμάς

Η Χαμάς κατήγγειλε αυτό που αποκάλεσε «εγκληματικό βομβαρδισμό» από το Ισραήλ, λέγοντας ότι παραβιάζει τη συμφωνία εκεχειρίας, και αρνήθηκε ότι επιτέθηκε σε στρατιώτες των IDF, είπε ότι δεν έκαναν στελέχη της την επίθεση και δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στην εκεχειρία.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία στη Γάζα θα διατηρηθεί, παρά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. «Θα υπάρχουν μικρές συγκρούσεις εδώ κι εκεί. Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς επιτέθηκε σε Ισραηλινό στρατιώτη. Αναμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν», είπε ο Vance.

Λίγο μετά τη δήλωση του Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις στη Γάζα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα αναβάλει την παράδοση της σορού ενός ομήρου που ανασύρθηκε στο νότιο τμήμα της Γάζας την Τρίτη, και είχε προγραμματιστεί για το βράδυ της Τρίτης, επικαλούμενη τις «παραβιάσεις» του Ισραήλ.

Η οργάνωση προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε ισραηλινή κλιμάκωση θα «εμποδίσει τις επιχειρήσεις αναζήτησης και ανάκτησης» των σορών των νεκρών Ισραηλινών ομήρων.