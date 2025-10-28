Γάζα: Στους 9 οι νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα στην Λωρίδα – Ο Νετανιάχου ενημέρωσε τις ΗΠΑ αφού διέταξε την επίθεση

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα: Στους 9 οι νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα στην Λωρίδα – Ο Νετανιάχου ενημέρωσε τις ΗΠΑ αφού διέταξε την επίθεση

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πέντε νεκρούς από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο αυτοκίνητο στο Χαν Γιουνίς στην νότια Γάζα, ενώ νωρίτερα τέσσερις επιπλέον νεκροί είχαν αναφερθεί σε πλήγματα μέσα στην Πόλη της Γάζας.

Δεν έχει υπάρξει ακόμη κανένα σχόλιο από τους IDF σχετικά με τις αποψινές επιδρομές, οι οποίες έρχονται ως απάντηση στις παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς.

Ο αρχηγός του επιτελείου των IDF αντιστράτηγος Eyal Zamir λέει ότι το Ισραήλ “δεν θα παραμείνει σιωπηλό” σχετικά με τις παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

“Η Χαμάς δεσμεύτηκε να επιστρέψει τους υπόλοιπους νεκρούς ομήρους, αλλά παραβιάζει τη δέσμευσή της. Το είδαμε αυτό και χθες το βράδυ. Ξέρουμε καλά τη φύση αυτής της οργάνωσης, μιας οργάνωσης που βασίζεται στην τρομοκρατία, στην εξαπάτηση και στην προδοσία”, δήλωσε ο Ζαμίρ κατά τη διάρκεια μιας τελετής για εξαιρετικούς πολιτικούς υπαλλήλους των IDF.

Διαψεύδει η Χαμάς ότι επιτέθηκε στην Ράφα

Η Χαμάς διαβεβαιώνει πάντως  ότι η οργάνωση δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό στη Ράφα, το οποίο της αποδίδεται και κατά το οποίο τα στρατεύματα των IDF δέχθηκαν πυρά, προσθέτοντας ότι είναι προσηλωμένη στην τρέχουσα εκεχειρία.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι “η εγκληματική επίθεση του στρατού κατοχής σε διάφορες περιοχές της Γάζας αποτελεί σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός… η επίθεση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς παραβιάσεων των τελευταίων ημερών”.

Βανς: «Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα διατηρηθεί»

Πάντως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα διατηρηθεί, παρά τη σημερινή ανταλλαγή πυρών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

“Θα υπάρξουν μικρές αψιμαχίες εδώ και εκεί. Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς επιτέθηκε σε έναν στρατιώτη των IDF. Περιμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν”, είπε ο Βανς, όπως κι έγινε.

Το Ισραήλ ενημέρωσε την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να πραγματοποιήσει επιδρομές στην πόλη της Γάζας ως απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς, αφού ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε διατάξει την κίνηση αυτή, ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού στους Times of Israel.

“Ο πρωθυπουργός πήρε την απόφαση να πραγματοποιήσει το χτύπημα, έδωσε εντολή στον στρατό να το εκτελέσει και στη συνέχεια ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες”, αναφέρει το γραφείο του.

