Ιαπωνία: Πώς η νέα πρωθυπουργός επιχείρησε να «γοητεύσει» τον Τραμπ κατά την επίσκεψή του στο Τόκιο – Γκολφ, αμερικανικό βοδινό και σπάνιες γαίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιαπωνία: Πώς η νέα πρωθυπουργός επιχείρησε να «γοητεύσει» τον Τραμπ κατά την επίσκεψή του στο Τόκιο – Γκολφ, αμερικανικό βοδινό και σπάνιες γαίες
U.S. President Donald Trump stands on the day of a bilateral meeting with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi at Akasaka Palace in Tokyo, Japan, October 28, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

Αμερικανικό βοδινό κρέας, συμφωνίες συνεργασίας, παροχή στήριξης για την υποψηφιότητά του για το βραβείο Νόμπελ, η Ιαπωνία δεν έχασε καμία ευκαιρία για να γοητεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του συνάντησή του με την νέα πρωθυπουργό της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι.

Η επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ ήταν μια σημαντική διπλωματική δοκιμασία για την Τακαΐτσι, η οποία κατέχει αυτό το αξίωμα εδώ και μόλις μια εβδομάδα.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμά λόγια. “Εντυπωσιάστηκα πολύ και με εμπνεύσατε”, είπε η Τακαΐτσι στον Τραμπ προτού κάνει λόγο για “μια νέα χρυσή εποχή της συμμαχίας Ιαπωνίας-ΗΠΑ”.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η Τακαΐτσι ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, την πρόθεσή της να προτείνει τον Αμερικανό ηγέτη για το Νόμπελ Ειρήνης.

Η Τακαΐτσι εξήρε τις προσπάθειες του Τραμπ να μεσολαβήσει για μια εκεχειρία μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης και την “άνευ προηγουμένου επιτυχία” του με τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα.

Μπαστούνι του γκολφ και η μνήμη του Σίνζο Άμπε

Η Τακαΐτσι έχει έναν άσσο στο μανίκι της: την εγγύτητά της με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, τον μέντορά της, που δολοφονήθηκε το 2022, με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στενή σχέση κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο για τη «διαρκή φιλία» του με τον Άμπε. Το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ συναντήθηκε με τη χήρα του Σίνζο Άμπε. «Εξακολουθεί να εκτιμά πολύ τον σύζυγό μου και μου μίλησε ευγενικά», σχολίασε η Άκιε Άμπε στο X.

Ο Τραμπ έλαβε επίσης ως δώρο ένα μπαστούνι του γκολφ που ανήκε στον πρώην πρωθυπουργό, καθώς και μια τσάντα του γκολφ με την υπογραφή του Ιάπωνα παίκτη του γκολφ Χιντέκι Ματσουγιάμα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Το πιο εντυπωσιακό δώρο όμως ήταν μια επιχρυσωμένη μπάλα του γκολφ.  Το εν λόγω άθλημα αποτελεί το πάθος του Τραμπ, το οποίο μοιραζόταν ο Άμπε και οι δύο άνδρες έπαιξαν αρκετές φορές μαζί.

Μπέιζμπολ και καπέλα

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης μετά τη συνάντησή της με τον Τραμπ, η Τακαΐτσι ζήτησε συγγνώμη για την καθυστέρησή τους, εξηγώντας ότι οι δύο ηγέτες είχαν μείνει μπροστά στην τηλεόραση για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα μπέιζμπολ World Series.

Ένας αγώνας στον οποίο συμμετείχε ο Ιάπωνας σταρ Σοχέι Οτάνι των Los Angeles Dodgers. Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν επίσης ένα ζευγάρι μαύρα καπέλα με το σύνθημα «Η Ιαπωνία επέστρεψε», που θυμίζει τα καπέλα MAGA (σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ: «Κάντε την Αμερική ξανά σπουδαία»).

Αμερικανικό βοδινό κρέας στο μενού

Τα μενού της συνόδου κορυφής δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, συνδυάζοντας τη γαστρονομική φινέτσα με την διπλωματική λεπτότητα. Για το γεύμα, το Τόκιο συνδύασε αμερικανικά προϊόντα με ιαπωνικά υλικά.

Στην αρχή οι καλεσμένοι απόλαυσαν ένα «αμερικανικό ριζότο με τυρί και κοτόπουλο», ενώ το κυρίως πιάτο ήταν αμερικανικό βοδινό κρέας, μια «Νεοϋορκέζικου τύπου μπριζόλα», με σάλτσα και ζεστά λαχανικά από τη Νάρα (νότια Ιαπωνία).

Αρκετά για να ευχαριστήσουν τόσο τον Νεοϋορκέζο πρόεδρο όσο και την Τακαΐτσι, η οποία κατάγεται από τη Νάρα.

Αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες

Η Ιαπωνία, όπου σταθμεύουν περίπου 60.000 Αμερικανοί στρατιώτες, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά της. Ο Τραμπ θέλει το Τόκιο να πληρώσει πολύ περισσότερα για την άμυνά του σε αντάλλαγμα.

Η Τακαΐτσι ανέλαβε την πρωτοβουλία: Την Παρασκευή ενώπιον του κοινοβουλίου ανέφερε ότι στοχεύει στο 2% του ΑΕΠ για τις στρατιωτικές δαπάνες ξεκινώντας από το τρέχον οικονομικό έτος, δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Σπάνιες γαίες και επενδύσεις

Η Ιαπωνία υπέγραψε μια συμφωνία-πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να «εξασφαλίσει» τις προμήθειές της σε σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά, σε μια εποχή που η Κίνα περιορίζει τις εξαγωγές αυτών των βασικών υλικών.

Η συμφωνία προβλέπει αυξημένη συνεργασία και κινητοποίηση κεφαλαίων για την υποστήριξη της εξόρυξης και της μεταποίησης και στις δύο χώρες, με μέτρα που θα ληφθούν «εντός έξι μηνών» για την υποστήριξη έργων προτεραιότητας.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν επίσης μια συμφωνία ναυπηγικής βιομηχανίας και αποκάλυψαν μια λίστα ιαπωνικών επενδυτικών έργων που σχεδιάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή με αμερικανικές εταιρείες, συνολικού ύψους σχεδόν 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

21:55 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

