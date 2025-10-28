Κηφισιά – Athens Kallithea 2-1: Πρώτο «τρίποντο» με ανατροπή στο Κύπελλο Ελλάδας

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Κηφισιά, Athens Kallithea

Με ανατροπή μέσα σε 5 λεπτά στο δεύτερο η Κηφισιά πέτυχε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με 2-1 επί της Athens Kallithea στο Πανθεσσαλικό, στο τελευταίο ματς του πρώτου «πιάτου» της 3ης αγωνιστικής του θεσμού.

Μετά τις ισοπαλίες με Αστέρα Τρίπολης και Καβάλα (1-1 και τα δύο ματς) η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο κατάφερε να αντιδράσει με τις αλλαγές που έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο και να μετατρέψει το εις βάρος της 0-1, που είχε δημιουργηθεί από το 8′ με το γκολ του Καντίγιο, σε 2-1 με τα γκολ των Αμάνι και Μούσιολικ σε διάστημα πέντε λεπτών (65′-69′).

Η ομάδα της Super League 2 γνώρισε την τρίτη σερί ήττα της στο Κύπελλο και, πλέον, οι ελπίδες πρόκρισης εξανεμίστηκαν.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης
Κίτρινες: Μαϊντάνα, Εμπο, Ξενόπουλος – Ινσούα, Προδρομίτης

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Πέτκοφ (46′ Χουχούμης), Σόουζα (83′ Χριστόπουλος), Έμπο, Ρουκουνάκης, Λίγδας (46′ Πατηρας), Ντίας (61′ Αμάνι), Μαϊντάνα, Εσκιβέλ (46′ Τζίμας), Μούσιολικ, Σμπώκος

ATHENS KALLITHEA (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Παπαδόπουλος, Προδρομίτης, Σωτηράκος, Ινσούα, Πανάγου, Γερολέμου (90′ Παϊσάο), Σαταριάνο, Παυλάκης (75′ Βασιλόγιαννης), Ζωγραφάκης, Σαρδέλης (46′ Μαυρίας), Καντίγιο (75′ Φροσύνης)

23:11 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

