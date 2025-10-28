Παναθηναϊκός: Ένα… βήμα απ’ την επιστροφή του ο Κοτσόλης στο «Τριφύλλι» ως διευθυντής ποδοσφαίρου

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Στέφανος Κοτσόλης

Οι δομικές αλλαγές στο οργανόγραμμα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού συνεχίζονται, με τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο να έχει καταλήξει στο όνομα του Στέφανου Κοτσόλη για τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου της ομάδας, με τον παλιό άσο του «τριφυλλιού» να είναι έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή του.

Ο μεγαλομέτοχος του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, είχε δεχθεί εισήγηση απ’ τον Φράνκο Μπαλντίνι για να δημιουργηθεί ένα διευρυμένο οργανόγραμμα στην ομάδα με την παρουσία κι ενός διευθυντή ποδοσφαίρου, εκτός από τον τεχνικό διευθυντή (που θα αντικαταστήσει τον Γιάννη Παπαδημητρίου) στα πρότυπα των ιταλικών ομάδων.

Για τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου, ο κ. Αλαφούζος είχε ξεχωρίσει εξαρχής τον Κοτσόλη, τεχνικο διευθυντή της Κηφισιάς εδώ και μία τετραετία, ως ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να δώσει «ισορροπία» στη λειτουργία της ΠΑΕ και στη συνεργασία του με τον προπονητή της ομάδας, Ράφα Μπενίτεθ, το νέο τεχνικό διευθυντή και τον Μπαλντίνι.

Έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, ο οποίος θα γνωρίζει πολύ καλά το κλαμπ και τις «ιδιαιτερότητες» που έχει ο Παναθηναϊκός, θα έχει παρουσία στο «Γ. Καλαφάτης» και στη καθημερινότητα της ομάδας και θα έχει «τριβή» με τον συγκεκριμένο ρόλο.

Γι’ αυτό κι ο Κοτσόλης ήταν η πρώτη επιλογή του, έχοντας πλέον πολύ προχωρημένες συζητήσεις μαζί του, προκειμένου να αναλάβει αυτή τη θέση στην ομάδα. Ο ίδιος άλλωστε, προέρχεται κι απ’ τα «σπλάχνα» του Παναθηναϊκού (έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του απ’ την ακαδημία των «πράσινων»), έχει παίξει συνολικά 15 χρόνια στους «πράσινους» σε δυο θητείες και είναι πια προ των πυλών της επιστροφής του.

Εκτός απ’ το θέμα του Κοτσόλη, στον Παναθηναϊκό θα ασχοληθούν και με την πρόσληψη τεχνικού διευθυντή απ’ την αγορά του εξωτερικού, ο οποίος θα έχει έναν πιο διευρυμένο ρόλο στο διευθυντικό οργανόγραμμα. Γι’ αυτή τη θέση, όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες, δεν είναι στους βασικούς υποψήφιους ο Ιταλός Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε, αλλά «παίζει» δυνατά ένα άλλο όνομα απ’ το εξωτερικό.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι ο σύντροφός σας σάς αγαπάει άνευ όρων

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και οι αυτόματοι πωλητές – Ειδικό μητρώο με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής

«Γολγοθάς» η μεταβίβαση ακινήτων – Μεγάλες καθυστερήσεις στην πολεοδομία

Η Google θα δημιουργεί παρουσιάσεις για εσένα – Πώς θα λειτουργεί το Gemini Canvas

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:11 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Μακάμπι 99-85: Νίκησε και το άγχος με εξαιρετικό Σορτς

Ο Παναθηναϊκός βρήκε την αμυντική του ταυτότητα στο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο και χωρίς να αισ...
22:51 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Κηφισιά – Athens Kallithea 2-1: Πρώτο «τρίποντο» με ανατροπή στο Κύπελλο Ελλάδας

Με ανατροπή μέσα σε 5 λεπτά στο δεύτερο η Κηφισιά πέτυχε την πρώτη της νίκη στη League Phase τ...
17:42 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Μπάμπης Κωστούλας: Δύο εντυπωσιακά ρεκόρ με το πρώτο του γκολ στην Premier League

Ο Μπάμπης Κωστούλας κατάφερε να μπει-και μάλιστα για δύο λόγους- στα βιβλία των ρεκόρ με το πρ...
17:30 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στην Τουρκία: Εκατοντάδες διαιτητές κατηγορούνται για παράνομο στοιχηματισμό σε αγώνες

Εκατοντάδες διαιτητές ποδοσφαίρου στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σε εθνικό επίπεδ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς