Δολοφονία στην Κίσσαμο: «Είχα το όπλο για μπαλωθιές – Με απείλησε, μου είπε “θα δεις τι θα πάθεις”» – Τι θα υποστηρίξει ο 23χρονος στην απολογία του

Προθεσμία να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας το πρωί του Σαββάτου (1/11) ζήτησε και έλαβε ο 23χρονος που δολοφόνησε τον 52χρονο, στη γιορτή του κάστανου στο Έλος Κισσάμου, στην Κρήτη.

Ο νεαρός δράστης εμφανίζεται μετανιωμένος στις αρχές και χτίζει την υπερασπιστική του γραμμή, σε μία προσπάθεια να πείσει ότι πήγε στο γλέντι με το όπλο του πατέρα του για να ρίξει μπαλωθιές και ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα.

Προς το παρόν, πάντως, οι ισχυρισμοί του δεν φαίνεται να πείθουν, αφού σήμερα ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Η μεταγωγή του στο γραφείο του εισαγγελέα έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (28/10) συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών, ενώ ο δράστης φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο, υπό τον φόβο πρόκλησης επεισοδίων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά για την ιατροδικαστική εξέταση, ο 52χρονος έχασε την ζωή του από μία σφαίρα που τον έπληξε στην καρδιά. Το θύμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δέχτηκε συνολικά τρεις σφαίρες από το όπλο του 23χρονου δράστη. Έφερε δύο διαμπερή τραύματα, ένα στο στέρνο το οποίο ήταν διαδερμικό και ένα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού χεριού. Εκείνο, όμως, που του στέρησε την ζωή, ήταν ένα τυφλό τραύμα στο στήθος, αφού η σφαίρα τον βρήκε κατευθείαν στην καρδιά.

Τι θα υποστηρίξει ο 23χρονος στην απολογία του

Οι μαρτυρίες για το πώς έγινε το φονικό στο «ματωμένο» γλέντι, είναι αντικρουόμενες. Από την πλευρά του θύματος, συγγενείς του υποστηρίζουν ότι ο 52χρονος καθόταν με τον γαμπρό του στο τραπέζι, όταν ο 23χρονος δράστης τον πλησίασε χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι, έβγαλε το όπλο και τον εκτέλεσε εν ψυχρώ.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ο 23χρονος αναμένεται να υποστηρίξει στην απολογία του ότι πήγε στο γλέντι με την οικογένειά του, αλλά όταν έφτασε ο 52χρονος κινήθηκε προς το μέρος του και άρχισε να τον βρίζει. Μάλιστα, αναμένεται να υποστηρίζει ότι ο 52χρονος τον απείλησε, λέγοντας «θα δεις τι θα πάθεις», και κάνοντας μία χαρακτηριστική κίνηση για να βγάλει κάτι από το παντελόνι του.

Όπως θα υποστηρίξει, εκείνος φοβήθηκε γιατί, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο 52χρονος τον είχε χτυπήσει και στο παρελθόν. Έτσι, έβγαλε το πιστόλι και τον πυροβόλησε.

Σημειώνεται ότι το 22άρι πιστόλι που χρησιμοποίησε ο 23χρονος ανήκει στον πατέρα του. Ο δράστης υποστηρίζει ότι το είχε πάρει μαζί του το μοιραίο βράδυ της Κυριακής, για να ρίξει μπαλωθιές. Πάντως, ο 23χρονος δεν έχει καν άδεια οπλοφορίας.

Μετά το φονικό, ο 23χρονος είχε εξαφανιστεί και κρυβόταν, ωστόσο, ύστερα από 19 ώρες παραδόθηκε στην Ασφάλεια Χανίων και δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του. «Είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος για αυτό το οποίο έχει συμβεί», είπε ο δικηγόρος του.

Αφού παραδόθηκε στις αρχές, υπέδειξε στους αστυνομικούς και το μέρος όπου είχε πετάξει το 22άρι πιστόλι, σε ένα χωράφι στο Ελαφονήσι.

Ξέσπασε η χήρα του 52χρονου: «Τον πρόδωσε το χωριό του»

Η χήρα του 52χρονου, που έπεσε νεκρός από τα πυρά του 23χρονου στο γλέντι, ξέσπασε μιλώντας στο Mega. Όπως λέει, το θύμα είχε στοχοποιηθεί από τους συγχωριανούς του, οι οποίοι, μάλιστα, του είχαν δώσει το προσωνύμιο «Πάσσαρης».

«Ο ένας κρύβει τον άλλον. Την καθαρή αλήθεια εδώ, δεν θα την μάθετε ποτέ. Εγώ να σας πω, τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου. Στο χωριό του δεν θα τον θάψω. Τον πρόδωσε το χωριό του. Αν ρωτήσετε στο χωριό του για τον άνθρωπό μου, μόνο άσχημα λόγια έχουν να σας πουν. Είναι άδικο και κρίμα αυτό», λέει η χήρα του θύματος.

Ανάμεσα στις δύο οικογένειες υπήρχε χρόνια διαμάχη για τα βοσκοτόπια και τη γη. Τα επεισόδια ήταν συχνά και σοβαρά, από ξυλοδαρμούς μέχρι και πυροβολισμούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Νέα μαρτυρία για το φονικό: «Έβγαλε το πιστόλι…»

Οι μαρτυρίες για τα όσα εκτυλίχθηκαν στο πανηγύρι στην Κίσσαμο, προκαλούν σοκ. Πυροβολισμοί «πάγωσαν» το γλέντι, κραυγές, άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι για να σωθούν.

Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή συγγενή του 52χρονου θύματος για τα όσα διαδραματίστηκαν.

«Πήγαν, κάθισαν στην καρέκλα, είχε βραδιάσει, ήταν όλοι πιωμένοι, φαγωμένοι, κεφάτοι, δεν ξέρω τώρα αν ειπώθηκε κάτι. Ήταν κοντά ο φονιάς, βγάζει το πιστόλι, μπαμ μπαμ. Καλός σκοπευτής, κατευθείαν… ήξερε αυτός τι ήθελε», λέει ο συγγενής του θύματος.

«Ο φονιάς θα βγει έξω, θα περάσει καλά και η μάνα του και ο πατέρας του κι όλοι, ενώ του σκοτωμένου; Τα παιδιά του;», τονίζει ο συγγενής του 52χρονου.

Σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς που προβάλλει ο δράστης, ο συγγενής τονίζει: «Λέει ότι έκανε την κίνηση να βγάλει κάτι ο… Και εκεί φοβήθηκε, λέει και τράβηξε το πιστόλι. Αν είναι δυνατόν εγώ άμα θέλω να πιάσω το παντελόνι μου ή να δέσω τη ζώνη μου ή να ζωστώ λίγο πάει να πει ότι θα βγάλω πιστόλι να πυροβολήσω;».

Στο χωριό Έλος, η αστυνομική παρουσία παραμένει ισχυρή υπό τον φόβο πράξεων αντεκδίκησης.