Σε τεντωμένο σκοινί η εκεχειρία στη Γάζα: Τουλάχιστον 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Καθησυχαστικός ο Τραμπ

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι κανένα γεγονός ή ενέργεια δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, επανέλαβε την απόλυτη υποστήριξή του στο Ισραήλ και προειδοποίησε τη Χαμάς για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας.

«Σκότωσαν έναν Ισραηλινό στρατιώτη. Οι Ισραηλινοί απάντησαν – και πρέπει να απαντήσουν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους εν πτήσει με το Air Force One, υπογραμμίζοντας την υποστήριξή του στο δικαίωμα του Ισραήλ για αντίποινα.

Παράλληλα επισήμανε ότι η Χαμάς αποτελεί μόνο ένα μικρό τμήμα των ευρύτερων συμφωνιών στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να προειδοποιήσει ότι αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί, θα εξαλειφθεί, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για την αυστηρή αντιμετώπιση της οργάνωσης.

«Τουλάχιστον 30 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα, ενώ τα συνεργεία μας εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανασύρουν νεκρούς και τραυματίες από τα ερείπια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Μαχμούντ Μπασάλ, στο AFP.

Οι επιδρομές σημειώνονται παρά την ισχύουσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας και επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων, απαντώντας με νέα κύματα αεροπορικών πληγμάτων τα τελευταία 24ωρα.

Ο Βανς υποβαθμίζει την έξαρση των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έκανε λόγο για «αψιμαχίες» και δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός στην περιοχή «αντέχει» παρά τις ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας και τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

«Η εκεχειρία τηρείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν μικρές αψιμαχίες εδώ κι εκεί», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους. «Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς ή κάποιος άλλος εντός της Γάζας επιτέθηκε σε έναν στρατιώτη (ισραηλινό στρατιωτικό). Αναμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν, αλλά νομίζω ότι η ηρεμία του προέδρου θα διατηρηθεί παρά ταύτα».

Νέες ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

Οι επιθέσεις άρχισαν λίγη ώρα αφότου το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό για άμεσα «ισχυρά» πλήγματα στη Γάζα. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Ισραήλ ότι η Χαμάς άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Γάζα, κάτι που η οργάνωση διέψευσε, τονίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Άμεση ήταν η απάντηση της Χαμάς στην ανακοίνωση του Ισραήλ, κάνοντας γνωστό ότι θα καθυστερήσει την επιστροφή μίας σορού, κάτι που είχε προαναγγείλει ότι θα έκανε το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι εντόπισε δύο σορούς ομήρων στη Γάζα

Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι κατάφερε να «ανακτήσει» τις σορούς δύο ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει πότε σκοπεύει να τις παραδώσει στο Ισραήλ.

Η οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των δύο ομήρων, ωστόσο, σύμφωνα με τους δημοσιογραφικούς κανόνες που ακολουθούνται στο Ισραήλ, τα μέσα ενημέρωσης της χώρας απέφυγαν να τα δημοσιεύσουν μέχρι να ενημερωθούν επίσημα οι οικογένειες των θυμάτων

Νωρίτερα, η Χαμάς είχε δηλώσει ότι εντόπισε τη σορό ενός ομήρου σε σήραγγα στο νότιο τμήμα της Γάζας και ότι σκόπευε να την παραδώσει στο Ισραήλ χθες το βράδυ. Ωστόσο, αργότερα ανακοίνωσε την αναβολή της παράδοσης, κατηγορώντας το Ισραήλ για «παραβιάσεις» της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, κατηγορεί τη Χαμάς για πολλαπλές παραβιάσεις της τρέχουσας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση γνωρίζει πού βρίσκονται οι περισσότερες —αν όχι όλες— σοροί των ομήρων, αλλά καθυστερεί εσκεμμένα, προβαίνοντας σε «στημένες» ανακοινώσεις εντοπισμού για λόγους προπαγάνδας.

Οργή και αντιδράσεις για τον σκηνοθετημένο εντοπισμό λειψάνων

Επίσης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, είχε αναφέρει ότι τα μέλη σορού που επέστρεψε η Χαμάς κατά τη διάρκεια της νύχτας, ήταν λείψανα ενός ομήρου που είχαν ανακτήσει ισραηλινά στρατεύματα πριν από σχεδόν δύο χρόνια στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την επιστροφή «σαφή παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία απαιτεί από τη Χαμάς να επιστρέψει όλα τα λείψανα Ισραηλινών ομήρων το συντομότερο δυνατό.

Η σταγόνα που φαίνεται να ξεχείλισε το ποτήρι για τους Ισραηλινούς, ήταν ένα βίντεο από drones του ισραηλινού στρατού (IDF – Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ) το οποίο δείχνει ουσιαστικά πώς η Χαμάς σκηνοθέτησε τον εντοπισμό μίας σορού. Συγκεκριμένα, δείχνει μέλη της οργάνωσης να πετούν από ένα ψηλό κτήριο τη σορό σε μια τρύπα σκαμμένη στο έδαφος. Εν συνεχεία καλύπτουν τη σορό με χώματα και πέτρες και λίγο αργότερα προσποιούνται ότι τη βρήκαν εκείνη τη στιγμή για πρώτη φορά, μπροστά στα μάτια μελών του Ερυθρού Σταυρού.

Υπήρξε έκτακτη σύσκεψη της ισραηλινής κυβέρνησης και σε πρώτη φάση ανακοινώθηκε ότι δεν ελήφθησαν αποφάσεις γιατί περίμεναν τον συντονισμό με την Ουάσιγκτον. Εικάζεται ότι το πράσινο φως δόθηκε και πλέον όλοι είναι εν αναμονή των νέων ισχυρών πληγμάτων στη Γάζα που ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Πηγές: AFP, Reuters