Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με Προεδρική Φρουρά και Άγνωστο Στρατιώτη η ανάρτησή της για την 28η Οκτωβρίου

Enikos Newsroom

πολιτική

Κίμπερλι
Φωτογραφία: J. Scott Applewhite / AP

Το δικό της μήνυμα με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έστειλε η νέα πρέσβειρά των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο»

Συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έγραψε:

«Η 28η Οκτωβρίου μάς θυμίζει διαχρονικά ότι η ελευθερία κερδίζεται από όσους τολμούν, όχι από όσους βολεύονται.

Όταν η Ελλάδα είπε «ΟΧΙ» στην τυραννία, είπε ταυτόχρονα «ΝΑΙ» στην πίστη, την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σήμερα τιμούμε το ακατάβλητο ελληνικό φρόνημα και τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας».

22:59 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

