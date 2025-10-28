Βόρεια Μακεδονία: Απέραντος σκουπιδότοπος τα Σκόπια – Προφυλακίστηκε ο επικεφαλής της δημοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας

Enikos Newsroom

διεθνή

ΣΚΟΠΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Δικαστήριο των Σκοπίων αποφάσισε την Τρίτη (28/10) την προφυλάκιση για διάστημα 30 ημερών εις βάρος του επικεφαλής της δημοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας των Σκοπίων και ενός ακόμη στελέχους της υπηρεσίας αυτής σε σχέση με τη συνεχιζόμενη μη αποκομιδή των απορριμμάτων στην πόλη. Οι δύο κατηγορούνται για πρόκληση κινδύνου στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον της πρωτεύουσας της Βόρειας Μακεδονίας.

Η κατάσταση στα Σκόπια έχει καταστεί τις τελευταίες ημέρες ανυπόφορη. Σε πολλές περιοχές — ακόμη και στο κέντρο — τα απορριμματοφόρα είτε δεν περνούν καθόλου είτε πραγματοποιούν σποραδικές συλλογές. Ως αποτέλεσμα, έχουν συσσωρευτεί τεράστιοι όγκοι σκουπιδιών σχεδόν παντού, προσελκύοντας αρουραίους και εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων και των υγειονομικών αρχών.

Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής πειστικές εξηγήσεις για τους λόγους της μη αποκομιδής. Εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας καταγγέλλουν καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών τους, ενώ αναφέρουν ότι μεγάλο μέρος του στόλου των απορριμματοφόρων έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βλαβών.

Υπεύθυνη για την καθαριότητα στην πόλη των Σκοπίων είναι η δημοτική υπηρεσία καθαριότητας, η οποία, ωστόσο, δεν δίνει κάποια πειστική εξήγηση για ποιον λόγο τα απορριματοφόρα δεν κυκλοφορούν στην πόλη και δεν προβαίνουν στην αποκομιδή των απορριμάτων.

Οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου των Σκοπίων καταγγέλουν καθυστερήσεις στην καταβολή της μισθοδοσίας τους και αναφέρουν ότι πολλά από τα απορριματοφόρα έχουν χαλάσει και έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η Εισαγγελία έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα για τη διακρίβωση τέλεσης πιθανού αδικήματος από την μεριά της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Σκοπίων και της ίδιας της απερχόμενης δημάρχου Σκοπίων, Ντανέλα Άρσοφσκα.

Η τελευταία είχε εκλεγεί δήμαρχος Σκοπίων στις τελευταίες δημοτικές εκλογές του 2021 με τη στήριξη του νυν κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE. Ωστόσο, στη συνέχεια ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με το κόμμα που τη στήριξε, καθώς και με τον αρχηγό του, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας. Ο ίδιος και το VMRO-DPMNE κατηγορούν πλέον την Άρσοφσκα για πλήρη ανεπάρκεια και αδυναμία να ανταποκριθεί στις βασικές υποχρεώσεις της προς τους δημότες των Σκοπίων — μιας πόλης περίπου 550.000 κατοίκων. Από την μεριά της, η Άρσοφσκα κατηγορεί το VMRO-DPMNE και τον ίδιο τον Μίτσκοσκι για συστηματικές παρεμποδίσεις του έργου της, λόγω των οποίων, η υπηρεσία καθαριότητας, όπως ισχυρίζεται δεν λειτουργεί όπως πρέπει εδώ και πάνω από τρία χρόνια.

Οι πολίτες των Σκοπίων εμφανίζονται αγανακτισμένοι με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω των τεράστιων όγκων σκουπιδιών σε όλη την πόλη και αναφέρουν πως η πρωτεύουσα της χώρας έχει μετατραπεί σε έναν «τεράστιο σκουπιδότοπο».

Το ζήτημα έχει πλέον μετατραπεί σε κεντρικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας, ενόψει του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου. Σε αυτόν θα αναμετρηθούν, στην πρωτεύουσα των Σκοπίων, ο υποψήφιος του VMRO-DPMNE, Όρτσε Γκιοργκίεφσκι και ο υποψήφιος του αντισυστημικού ακροαριστερού κόμματος “Levica” (Αριστερά), Άμαρ Μετσίνοβιτς. Στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών, ο Όρτσε Γκιοργκίεφσκι έλαβε ποσοστό 39,42%, ενώ ο Άμαρ Μετσίνοβιτς, ο οποίος έκανε την έκπληξη και πέρασε στον δεύτερο γύρο συγκέντρωσε ποσοστό 13,18%.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι ο σύντροφός σας σάς αγαπάει άνευ όρων

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και οι αυτόματοι πωλητές – Ειδικό μητρώο με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής

«Γολγοθάς» η μεταβίβαση ακινήτων – Μεγάλες καθυστερήσεις στην πολεοδομία

Η Google θα δημιουργεί παρουσιάσεις για εσένα – Πώς θα λειτουργεί το Gemini Canvas

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:18 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση Νετανιάχου να χτυπήσει πάλι την Γάζα – Τα σχέδια για την επέκταση της «Κίτρινης Γραμμής»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δίστασε αρχικά να εγκρίνει την επίθεση στην Γά...
22:15 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Βραζιλία: Τουλάχιστον 64 νεκροί σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί, στην Βραζιλία, κατά...
22:09 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Στους 9 οι νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα στην Λωρίδα – Ο Νετανιάχου ενημέρωσε τις ΗΠΑ αφού διέταξε την επίθεση

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πέντε νεκρούς από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με ...
21:55 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Το μεγάλο ΟΧΙ των ηρώων του 1940 είναι ένα παντοδύναμο ΝΑΙ στην ελευθερία και στην αλήθεια

Στο αληθινό, βαθύτερο και διαχρονικό μήνυμα του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου του 1940, αναφέρεται ο ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς