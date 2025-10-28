Ναύπλιο: Βίντεο – ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό άνδρα έξω από νυχτερινό κέντρο – Τον χτύπησαν με σιδερογροθιά

Ένα απίστευτο περιστατικό βίας που συγκλόνισε την κοινή γνώμη έρχεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς η υπόθεση δικάζεται αυτές τις ημέρες στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κορίνθου.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2024 στις 06:20 τα ξημερώματα, σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο και είχε ως αποτέλεσμα, μετά από πολύμηνη νοσηλεία, τον θάνατο του θύματος.

Το STAR φέρνει στο φως βίντεο από τον βάναυσο ξυλοδαρμό, ο οποίος οδήγησε στον θάνατο του άτυχου άνδρα.

Σύμφωνα με το υλικό, το θύμα φαίνεται να δέχεται επίθεση από δύο άνδρες και στη συνέχεια να πέφτει αμέσως αναίσθητο στο έδαφος, ενώ από τα ιατρικά έγγραφα προκύπτει ότι έφερε τρύπα πέντε εκατοστών στο κρανίο, καθώς οι δράστες που τον ξυλοκόπησαν φέρεται να φορούσαν σιδερογροθιά.

Δύο λεπτά αφού το θύμα έχει πέσει στο έδαφος και είναι αναίσθητο μία γυναίκα με ξανθά μαλλιά μιλάει με τον έναν από τους δύο δράστες ο οποίος τη σπρώχνει και πέφτει και εκείνη στο έδαφος.

Οι δράστες παραπέμφθηκαν να δικαστούν για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς όταν εκδόθηκε το παραπεμπτικό βούλευμα, το θύμα νοσηλεύοταν ακόμη στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, μέχρι την έναρξη της δίκης, ο άτυχος άνδρας κατέληξε ύστερα από μακρά νοσηλεία και έτσι η πλευρά της οικογένειας ζήτησε τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

