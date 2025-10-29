Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου ατυχήματος 

Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου ατυχήματος 

Αυξημένη είναι και πάλι η κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί, σε συνδυασμό με την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου.

Από τους δύο βασικούς οδικούς άξονες, Αθηνών–Κορίνθου και Αθηνών–Λαμίας, περίπου 220.000 οχήματα εξήλθαν από την πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια του τετραημέρου — καθώς η Δευτέρα ήταν εργάσιμη ημέρα. Η επιστροφή κορυφώθηκε την Κυριακή, με περίπου 70.000 οχήματα να εισέρχονται στην Αττική, ενώ συνολικά 250.000 αυτοκίνητα επέστρεψαν μέσα στο τελευταίο διήμερο.

Προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα στον Κηφισό, από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια. Καλύτερη είναι η εικόνα στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα κατά τμήματα, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και στο ύψος του Χαλανδρίου.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπου η κίνηση είναι αυξημένη κυρίως στη Βασ. Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Συγγρού.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

