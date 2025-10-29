Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Η ατζέντα

Συνεδριάζει στις 12:00 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Επίσης στις 18.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι: