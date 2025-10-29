Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Η ατζέντα

Enikos Newsroom

πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο Μητσοτάκης

Συνεδριάζει στις 12:00 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Επίσης στις 18.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

  • Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με την πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα.
  • Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών και τη μετάβαση από τον Οργανισμό Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση και τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα, των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2023/2226 και 2025/872 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, β) Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «ΦΑΡΟΣ AI Factory»,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του απολογισμού αντιπυρικής περιόδου 2025,
  • Εισήγηση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • Εισήγηση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

22:59 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Ένταση on air με την Λατινοπούλου – «Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν “σκουπίδια” εκπαιδευτικοί»

Στιγμές έντασης προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχώρησε η Αφροδίτη...
19:22 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Συνεδριάζει την Τετάρτη το υπουργικό συμβούλιο – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Το υπουργικό συμβούλιο συνεδριάζει, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 11 το πρωί της...
18:34 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη – Αγγελούδης: Την 28η Οκτωβρίου του 1940 η πατρίδα μας κέρδισε τη μεγαλύτερη μάχη νικώντας τον φασισμό

«Την 28η Οκτωβρίου του 1940 η πατρίδα μας κέρδισε τη μεγαλύτερη μάχη νικώντας τον φασισμό. Τα ...
17:50 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη-Πάλμας: «Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου αποτελεί εορτή όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά όλων των ελεύθερων ανθρώπων»

«Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και συγκίνηση παρακολουθήσαμε την στρατιωτική παρέλαση για την επέτε...
