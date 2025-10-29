Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Οκτωβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αβραάμ, Αβραμία, Μελιτίνος, Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος, Μελίνα, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Αναστασία, Νατάσα, Νατάσσα, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα.

Όσιος Αβράμιος

Ο όσιος Αβράμιος, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 29 Οκτωβρίου από τη χριστιανική εκκλησία, άφησε τη μεγάλη περιουσία που κληρονόμησε στους φτωχούς και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στη διακονία του Θεού και του πλησίον.

Ζούσε σε ερημικό τόπο, όπου προσευχόταν και μελετούσε τα Ιερά γράμματα. Από εκεί πήγαινε σε διάφορες πόλεις, για να κηρύξει το λόγο του Θεού.

Μέχρι και την ηλικία άνωτων 70 ετών ο Αβράμιος, διατηρούσε όλη τη ζωντάνια της Ιεραποστολικής δράσης του.

Αγία Μελιτινή

Η Αγία Μελιτινή έζησε κατά το έτος 160 μ.Χ., όταν βασιλιάς ήταν ο Αντωνίνος ο επονομαζόμενος ευσεβής. Ο τότε λοιπόν ηγεμόνας της Θράκης Αντίοχος, σκληρός πολέμιος των χριστιανών, διέταξε να συλληφθεί και η Μελιτινή από τη Μαρκιανούπολη, που καταγγέλθηκε ότι εργαζόταν δραστήρια για τη διάδοση του Ευαγγελίου.

Επειδή οι απειλές δεν μπόρεσαν να τη φοβίσουν, ανέλαβε η ίδια η σύζυγος του ηγεμόνα να την άλλαξοπιστήσει.

Αλλά αυτή που ανέλαβε να νικήσει, νικήθηκε. Υπέστη όμως μια ήττα, από ‘κείνες που συγχρόνως είναι και ένδοξη νίκη. Θέλησε δηλαδή να κάνει ειδωλολάτρισσα τη Μελιτινή, και κατέληξε στο να γίνει η ίδια χριστιανή.

Κατόπιν και οι δυο γυναίκες μαζί, αφού απέκρυψαν το γεγονός από τον Αντίοχο, συνεργάστηκαν και έφεραν πολλούς ειδωλολάτρες στη χριστιανική πίστη. Μανιώδης ο Αντίοχος, όταν έμαθε την αλήθεια, αποκεφάλισε τη Μελιτινή, η οποία βάδισε με θάρρος στο θάνατο και συγχρόνως στην αιώνια τρυφή και δόξα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βρείτε τις 5 διαφορές στη φωτογραφία με το κορίτσι που παίζει στην τσουλήθρα – Μπορείτε να λύσετε το τεστ παρατηρητικότητας...

Asian-style σολωμός στη σχάρα με λαχανοσαλάτα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και οι αυτόματοι πωλητές – Ειδικό μητρώο με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής

«Γολγοθάς» η μεταβίβαση ακινήτων – Μεγάλες καθυστερήσεις στην πολεοδομία

Η Google θα δημιουργεί παρουσιάσεις για εσένα – Πώς θα λειτουργεί το Gemini Canvas

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:45 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Δολοφονία στην Κίσσαμο: «Είχα το όπλο για μπαλωθιές – Με απείλησε, μου είπε “θα δεις τι θα πάθεις”» – Τι θα υποστηρίξει ο 23χρονος στην απολογία του

Προθεσμία να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας το πρωί του Σαββάτου (1/11) ζήτησε και έλαβε ο...
21:23 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Χρήστος Κούγιας: Η συγκινητική ανάρτηση για τους 8 μήνες από τον θάνατο του πατέρα του

Οκτώ μήνες συμπληρώθηκαν σήμερα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, ο οποίος...
21:08 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Κατασχέθηκαν 57 κιλά κάνναβης και 12 δενδρύλλια σε θερμοκήπιο – Χειροπέδες σε έναν 46χρονο – ΦΩΤΟ

Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας (27/10) οι αστυνομικές αρχές στη Μεσ...
20:44 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Πετρούπολη: «Άγουρη» συμμορία σκορπά τον τρόμο σε γειτονιά – Καρέ καρέ η δράση των μελών της

Καρέ καρέ καταγράφεται η δράση μίας συμμορίας ανηλίκων, που έχει σπείρει τον τρόμο, σε γειτονι...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς