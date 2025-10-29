Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και άπνοια – Αναλυτικά η πρόγνωση

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη (29/10), με κύριο χαρακτηριστικό την ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 23 με 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Αρνιακός: «Συνεχίζεται ο καλός καιρός»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Τάσο Αρνιακό σήμερα Τετάρτη συνεχίζεται ο καλός καιρός με ηλιοφάνεια, άπνοια και πρόσκαιρη υποχώρηση του υδραργύρου κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Πιο αναλυτικά για σήμερα περιμένουμε τοπικές ομίχλες κυρίως στα δυτικά το πρωί και το βράδυ και γενικά αίθριο ουρανό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στα δυτικά, μεταξύ 2-4 μποφόρ, ενώ θα είναι βορειάδες στα ανατολικά 3-5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη αναμένεται ο υδράργυρος να αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίουμ ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα κυμανθεί μεταξύ 20-22 βαθμών Κελσίου.

Τυράσκη: «Ομίχλη και ασθενείς άνεμοι»

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Νωρίς το πρωί η ορατότητα στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και στο Αιγαίο βόρειοι, εντάσεως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια μεταξύ 18-21 βαθμών Κελσίου και στα κεντρικά και νότια τους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 29-10-2025 ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα νότια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα νότια.

Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί ασθενείς και στις υπόλοιπες περιοχές βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ανατολικά τμήματα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νότια τμήματα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 30-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Γρήγορα και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και σταδιακά θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ενώ στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-11-2025

Στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-11-2025

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.