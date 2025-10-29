ΗΠΑ: Εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα – Είχε σκοτώσει μια 41χρονη το 1998

Enikos Newsroom

διεθνή

ΓΚΡΙΜ ΘΑΝΑΤΟΠΟΙΝΙΤΗΣ ΦΛΟΡΙΝΤΑ

Ένας 65χρονος Αμερικανός, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία μιας γειτόνισσάς του το 1998, εκτελέστηκε την Τρίτη (29/10) στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Εκτελέστηκαν με ένεση δύο θανατοποινήτες σε Φλόριντα και Μιζούρι

Ο Νόρμαν Γκριμ είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία της 41χρονης Σίνθια Κάμπελ, την οποία είχε προσκαλέσει στο σπίτι του για καφέ. Μετά το φονικό, πέταξε το πτώμα στα νερά του κόλπου της Πενσακόλα, όπου το εντόπισε αργότερα ένας ψαράς.

Ο Γκριμ εγκατέλειψε την Φλόριντα, αλλά συνελήφθη ύστερα από τετραήμερο ανθρωποκυνηγητό στην Οκλαχόμα, στο σπίτι συγγενικού προσώπου.

Η εκτέλεση του Γκριμ – με χορήγηση θανατηφόρου ένεσης – ήταν η 15η στη Φλόριντα από την αρχή του έτους. Σε όλη τη χώρα έχουν γίνει φέτος 41 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ: 34 με θανατηφόρες ενέσεις, πέντε με εισπνοή αζώτου και δύο από εκτελεστικό απόσπασμα (αμφότερες στη Νότια Καρολίνα).

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, κατ’ εντολή των κυβερνητών τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι ο σύντροφός σας σάς αγαπάει άνευ όρων

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και οι αυτόματοι πωλητές – Ειδικό μητρώο με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής

«Γολγοθάς» η μεταβίβαση ακινήτων – Μεγάλες καθυστερήσεις στην πολεοδομία

Η Google θα δημιουργεί παρουσιάσεις για εσένα – Πώς θα λειτουργεί το Gemini Canvas

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:10 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Καταρρίψεις ουκρανικών drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα – Έκλεισαν προσωρινά δύο αεροδρόμια

Η Ουκρανία εξαπέλυσε επιθέσεις με drones εναντίον της Μόσχας για τρίτη διαδοχική νύχτα, προκαλ...
00:40 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Κυκλώνας Melissa: Μετά την Τζαμάικα κατευθύνεται προς την Κούβα – Yποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το μάτι του κυκλώνα Melissa πέρασε από τη Τζαμάικα και πλέον κατευθύνεται προς την Κούβα, ανακ...
00:10 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Φυλάκιση και πρόστιμα για δέκα κατηγορούμενους για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό της Μπριζίτ Μακρόν

Σε ποινές φυλάκισης από τρεις έως δώδεκα μήνες, με αναστολή, και πρόστιμα έως και 8.000 ευρώ, ...
23:18 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση Νετανιάχου να χτυπήσει πάλι την Γάζα – Τα σχέδια για την επέκταση της «Κίτρινης Γραμμής»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δίστασε αρχικά να εγκρίνει την επίθεση στην Γά...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς