Παναθηναϊκός: Ανησυχία για τον τραυματισμό του Χολμς – «Μου είπαν ότι θα μείνει ένα μήνα έξω» δηλώνει ο Αταμάν

Νέος «πονοκέφαλος» προκλήθηκε στον Παναθηναϊκό από τον τραυματισμό του Ρισόν Χολμς στο δεξί γόνατο, στο πρώτο ημίχρονο της εν εξελίξει αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ, για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει στη δράση μετά από τραυματισμό, αποχώρησε από το παρκέ στο 14ο λεπτό του αγώνα, ύστερα από επαφή με τον Τζον ΝτιΜπαρτολομέο.

Ο Χολμς δεν επέστρεψε στο δεύτερο ημίχρονο και μετέβη για εξετάσεις στο ιδιωτικό θεραπευτήριο προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως είναι αρκετά σοβαρός ο τραυματισμός του με τον Εργκίν Αταμάν να δηλώνει: «Μου είπαν πως είναι ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο. Θα περιμένουμε τις εξετάσεις. Υπολόγιζαν πως περίπου για 1 μήνα δεν θα τον έχω».