Βάσας – Ολυμπιακός 5-15: Με «παρέλαση» στη Βουδαπέστη το 2Χ2 των Πειραιωτών στο Champions League του πόλο ανδρών

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση μέσα στη Βουδαπέστη για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League του πόλο ανδρών και επικράτησε εύκολα με 15-5 της Βάσας, φθάνοντας στο 2/2 στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης.

Μπαίνοντας από την αρχή δυνατά στο ματς, ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε να πάρει το προβάδισμα στην έδρα της Βάσας και συνεχίζοντας στον ίδιο ρυθμό σε ολόκληρο τον αγώνα, κατάφερε να «διαλύσει» την αντίπαλό του, μέσα στην έδρα της.

Οι Περαιώτες είχαν «πολυφωνία» στην επίθεσή τους, με τους Τάκη Δήμου και Δημήτρη Νικολαΐδη να πετυχαίνουν από τρία γκολ, σε μία φοβερή επιθετική παράσταση για την ομάδα του Φάτοβιτς.

Δείτε βίντεο

Dimitrios Nikolaidis seals the night in style! A backhand buzzer-beater that left no time for answers 🔥#waterpoloCL | https://t.co/O9XOZb6i6K pic.twitter.com/8YsEG6E5fX — Water Polo Champions League (@WaterpoloCL) October 28, 2025

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 0-3, 3-5, 0-2

Βάσας (Σλόμπονταν Νίκιτς): Μίσεϊ, Λάκατος 2, Τάσι, Βαρνάι, Γκάμπορ 1, Σέλεϊ-Ράουσερ 1, Ντάλα, Τζούρτζιτς 1, Φώσκολος, Μπάτορι, Γκιάρφας, Σάλαϊ, Κοϊμπρα, Ράγκατς

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιάλ 1, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 3, Λυκούδης 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 3, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Η βαθμολογία του πρώτου ομίλου

Ολυμπιακός 6

Ραντνίτσκι 3

Βάσας 0

Μλάντοστ 0