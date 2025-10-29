Μυτιληναίος για τη νέα πρόσοψη του Πενταγώνου: «Περήφανος που το επιτελικό κέντρο των Ενόπλων Δυνάμεων ντύθηκε από ελληνικά χέρια»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ευάγγελος Μυτιληναίος,
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

«Η νέα όψη του κτιρίου είναι στραμμένη προς την Κιβωτό της Εθνικής Μνήμης και υποκλίνεται στα 121.692 ονόματα των πεσόντων έθνους» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος,  στην τελετή των αποκαλυπτηρίων της νέας όψης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Υπενθυμίζεται ότι η χρηματοδότηση του έργου αποτελεί δωρεά της εταιρείας METLEN Energy & Metals.

«Όπως μας διδάσκει η Ιστορία, αν θέλεις ειρήνη ας ετοιμάζεσαι για πόλεμο» πρόσθεσε ο κ. Μυτιληναίος και δήλωσε περήφανος που το επιτελικό κέντρο των Ενόπλων Δυνάμεων «ντύθηκε από ελληνικά χέρια». Εξήγησε ότι πέρα από τον καθηγητή Βαρώτσο, το αλουμίνιο παράχθηκε και επεξεργάστηκε στην Ελλάδα και οικοδομήθηκε από «τα καλύτερα ελληνικά χέρια».

«Η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Τιμούμε τις συμμαχίες κα τις στρατηγικές μας σχέσεις. Αλλά η Εθνική Άμυνα και η Ασφάλεια στηρίζεται στα δικά μας χέρια», υπογράμμισε.

«Η METLEN δεν προέβη σε μια χορηγία, αλλά ανταποκρίθηκε σε ένα εθνικό καθήκον», είπε και πρόσθεσε ότι «ευχαριστεί που της δόθηκε η ευκαιρία να τιμήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις».

«Η νέα πρόσοψη του κτιρίου σηματοδοτεί μια πυκνή αλληλουχία πρωτοβουλιών με την είσοδο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας στη νέα εποχή», επισήμανε ο κ. Μυτιληναίος.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

