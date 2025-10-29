Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό μαγαζί στην Πάτρα – Γρονθοκόπησε 24χρονο και τον απείλησε με όπλο

Βγήκαν τα… όπλα σε νυχτερινό μαγαζί το βράδυ της Τρίτης (28/10) στην Πάτρα, όπου συνέβη άγριο επεισόδιο μεταξύ θαμώνων του καταστήματος.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν άγνωστος άνδρας ενεπλάκη σε καβγά με 24χρονο πελάτη, αλλά παρενέβη ένας 31χρονος αλβανικής καταγωγής και επιτέθηκε στον νεαρό, χτυπώντας τον με γροθιά στο πρόσωπο και ρίχνοντάς τον αναίσθητο στο πάτωμα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24.news, ενώ ο 24χρονος βρισκόταν αναίσθητος, ο 31χρονος Αλβανός δεν δίστασε μπροστά στα μάτια αρκετών θαμώνων του καταστήματος να τραβήξει πιστόλι, να το οπλίσει και να το στρέψει σε βάρος του.

Στο μαγαζί επικράτησαν σκηνές πανικού και τα χειρότερα αποφεύχθησαν αφού οι ψυχραιμότεροι απέτρεψαν τον 31χρονο να κάνει χρήση του όπλου.

Γνώριμος των αρχών ο 31χρονος

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για το επεισόδιο κι έτσι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να εντοπίσουν άμεσα τον δράστη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 31χρονος Αλβανός κατά το παρελθόν είχε απελαθεί από τη χώρα, ενώ ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση ναρκωτικών.

Το πρωί της Τετάρτης (29.10.25) αστυνομικοί της Ασφάλειας, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων μικροποσότητα κοκαΐνης, μεταλλικές χειροπέδες και ασύρματους πομποδέκτες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ αναζητείται και ο άνδρας που ενεπλάκη αρχικά σε καβγά με τον 24χρονο.

Το θύμα της επίθεσης διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας», απ’ όπου αποχώρησε μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας.