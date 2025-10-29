Μητσοτάκης: «Ο Άγνωστος Στρατιώτης θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει» – Διαγωνισμό για την ανάδειξη του μνημείου ανακοίνωσε ο Δένδιας

Νέα μορφή θα αποκτήσει σύντομα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου.

«Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει, υπηρετώντας πρώτα και πάνω από όλα την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας» είπε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός.

Παράλληλα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τόνισε ότι σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου. «Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του ρόλου του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον άγνωστο νεκρό των πολέμων της Ελλάδας» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.