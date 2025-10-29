Μητσοτάκης: «Ο Άγνωστος Στρατιώτης θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει» – Διαγωνισμό για την ανάδειξη του μνημείου ανακοίνωσε ο Δένδιας

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

Νέα μορφή θα αποκτήσει σύντομα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου.

«Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει, υπηρετώντας πρώτα και πάνω από όλα την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας» είπε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός.

Παράλληλα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τόνισε ότι σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου. «Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του ρόλου του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον άγνωστο νεκρό των πολέμων της Ελλάδας» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

20:44 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ζωή Ράπτη: «Δεν θα είμαι υποψήφια δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού»

Η βουλευτής Βορείου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας, Ζωή Ράπτη, διέψευσε δημοσιεύματα που την παρου...
20:41 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Παπανδρέου: Καταγγέλλει συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Την αντίδραση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Παπανδρέου, προκάλεσε η συμμετοχή της ορ...
20:03 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Αυτή είναι η νέα όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

Σε μια νέα εποχή περνά το ιστορικό κτίριο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αποκαλύπτει τη νέα...
19:46 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Νατσιός: «Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για να αποτινάξουμε τη συμφωνία των Πρεσπών»

«Δε θα σταματήσει ποτέ η “Νίκη” να αγωνίζεται για να αποτινάξει από την ιστορία μα...
